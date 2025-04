video suggerito

Manila Nazzaro: “La prima volta con Oradei a gennaio 2023”, ma il racconto non torna. La reazione dell’ex Amoruso In gara a The Couple, Manila Nazzaro ha rivelato alcuni dettagli sull’amore con Stefano Oradei: “La prima volta che abbiamo fatto sesso è stata a gennaio 2023”. Una racconto però in contrasto con quanto rivelato in passato, quando era ancora fidanzata con Lorenzo Amoruso. Lui ha rotto il silenzio sui social, lasciando intendere un tradimento: “La verità è venuta fuori”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

79 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manila Nazzaro è una delle concorrenti di The Couple. In coppia con il marito Stefano Oradei, ha svelato qualche dettaglio sulla sua vita privata, che non è passato inosservato. Una rivelazione, in particolare, ha spinto il suo ex Lorenzo Amoruso a intervenire sui social, lasciando intendere che ci sia stato un tradimento e non una relazione iniziata in un secondo momento.

Manila Nazzaro: "La prima volta con Stefano a gennaio 2023", a Verissimo raccontò altro

Durante la prima puntata di The Couple, in onda il 7 aprile su Canale 5, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno messo alla prova la loro affinità di coppia attraverso un gioco. L'ex Miss Italia ha risposto ad alcune domande sul rapporto con il marito e lui ha fatto poco dopo la stessa cosa, senza aver sentito le risposte della compagna. Parlando di come è nata la loro relazione, la concorrente ha raccontato che la prima volta che hanno fatto l'amore è stata nel gennaio 2023 e, sempre nello stesso periodo, si sono detti ti amo per la prima volta mentre erano a letto a casa di lui.

Nulla di contestabile nel loro racconto, se non fosse che all'epoca l'ex Miss Italia stava chiudendo la storia d'amore con Lorenzo Amoruso, suo compagno di vita per oltre 6 anni. Ospite di Verissimo all'epoca, Nazzaro aveva spiegato di non averlo mai tradito, ma di aver iniziato una nuova relazione solo dopo averlo lasciato. "Ci siamo lasciati a gennaio, non l'ho mai tradito. La storia con Stefano è iniziata a marzo", erano state le sue parole nel salotto di Silvia Toffanin. Una versione che però è in contrasto con quanto raccontato di recente a The Couple e che non fa combaciare le tempistiche.

La spiegazione di Lorenzo Amoruso, ex di Manila: "La verità è venuta a galla"

Dopo le dichiarazioni di Manila Nazzaro a The Couple e diverse segnalazioni social sulla vicenda, Lorenzo Amoruso ha rotto il silenzio e si è sfogato sui social. "Dopo più di due anni e dopo aver subito bugie e insulti televisivi, la verità è venuta fuori", ha spiegato in un video pubblicato tra le sue stories Instagram. L'opinionista ed ex calciatore è contento che sia emerso il tradimento della sua ex, che si è avvicinata al suo attuale marito Stefano Oradei quando stavano ancora insieme. "Quando le persone vivono nella menzogna e nella bugia, poi devono avere anche un grande cervello per ricordare le cose false e sbagliate che dicono in giro, alla televisione, ai giornali e ai social", ha concluso Amoruso.