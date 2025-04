video suggerito

Lorenzo Amoruso risponde a Manila Nazzaro: “Proveranno a sporcarti quando capiranno di non poterti superare” Scontro fatto di frecciatine velenose tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro via social dopo le rivelazioni della soubrette a The Couple. L’ex calciatore: “Quando capiranno di non poterti superare, proveranno a sporcarti”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si infiamma lo scontro social tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro dopo le rivelazioni fatte dall'ex Miss Italia durante la prima puntata di "The Couple", il programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Un botta e risposta al vetriolo che riapre vecchie ferite e svela retroscena inediti sulla fine della loro relazione durata sei anni.

Le parole di Manila Nazzaro a The Couple

Tutto è iniziato quando Manila Nazzaro, partecipando a un test di affinità di coppia con l'attuale marito Stefano Oradei, ha dichiarato che i due avrebbero fatto l'amore per la prima volta nel gennaio 2023, periodo in cui si sarebbero anche scambiati il primo "ti amo" mentre erano a letto a casa di lui. Dichiarazioni apparentemente innocue che però hanno fatto sobbalzare Lorenzo Amoruso, all'epoca ancora legato sentimentalmente a Manila. L'ex calciatore non ha perso tempo e si è sfogato sui social: "Dopo più di due anni e dopo aver subito bugie e insulti televisivi, la verità è venuta fuori", lasciando intendere che la Nazzaro lo avrebbe tradito proprio con Oradei.

Nella puntata del 14 aprile, Ilary Blasi ha voluto affrontare l'argomento, dando modo a Manila di rispondere alle pesanti accuse dell'ex compagno. La conduttrice non si è sottratta al confronto, ma ha scelto di mantenere un certo riserbo: "Ho sempre regalato grandi luci della ribalta", ha esordito, per poi aggiungere con tono deciso: "Per chi vive nella menzogna prima o poi i conti vengono a galla". La stoccata più pesante è arrivata subito dopo: "Sono sempre stata una grande signora nel raccontare perché la sottoscritta e i miei figli si sono allontanati da lui, perché non c'erano dei comportamenti scorretti in quella casa. Non aggiungo altro".

La controreplica di Amoruso

A stretto giro è arrivata la risposta dell'ex calciatore, che ha pubblicato una storia su Instagram dal sapore di frecciatina velenosa: "Quando capiranno di non poterti né superare né eguagliare, proveranno a sporcarti. Pensiero del giorno". Un messaggio che, pur senza citare direttamente la Nazzaro, appare chiaramente indirizzato all'ex compagna. Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro stavano insieme dal 2017 e avevano partecipato a Temptation Island nel 2020. Nonostante qualche incomprensione emersa durante il reality, i due erano usciti dal programma più uniti che mai, continuando la loro relazione fino al 2023, quando è arrivata la rottura ufficiale.