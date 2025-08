Ema Stokholma attacca Belen Rodriguez per le foto della figlia sui social: “Lo fai solo per like, è pericoloso”

Ema Stokholma ha criticato la scelta di Belen Rodriguez di esporre sui social la figlia Luna Marì, 4 anni, avuta con Antonino Spinalbese. Via Instagram, la conduttrice ha spiegato: “Ma cosa state facendo ai vostri figli? Tra l’altro solo e soltanto per dei like”.

Ema Stokholma critica Belen Rodriguez. La conduttrice e cantante ha commentato negativamente la scelta della nota showgirl di condividere su Instagram foto della figlia Luna Marì, 4 anni, avuta con l'ex Antonino Spinalbese. "Ma cosa state facendo ai vostri figli? Solo e soltanto per i like", ha scritto. Di recente, anche alcuni utenti sui social avevano attaccato la showgirl per lo stesso motivo e lei aveva deciso di rispondere pubblicamente, spiegando le ragioni della sua scelta.

Le parole di Ema Stokholma contro Belen Rodriguez

Tra le sue storie Instagram, Ema Stokholma ha ricondiviso uno scatto di Luna Marì, pubblicato da Belen Rodriguez, domandandosi: "Ma cosa state facendo ai vostri figli?". La conduttrice ha poi criticato la scelta della showgirl di rendere pubblica l'immagine della figlia: "Mi sa che non vi rendete conto dei danni e del pericolo di mostrarli sempre (devo ricordarvi che razza di uomini ci sono in rete?) Tra l'altro solo e soltanto per dei like". Infine ha concluso: "Non dimostrate di volergli bene, anzi".

Belen e le critiche per l'eccessiva esposizione della figlia sui social

Ema Stokholma non è l'unica a pensare che Belen Rodriguez esponga la figlia in modo eccessivo sui social. Di recente, infatti, diversi utenti hanno commentato alcune foto della bambina e si sono soffermati su questo aspetto. Stufa delle continue critiche, Belen è intervenuta personalmente: "Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico". La showgirl aveva poi spiegato il perché della scelta di mostrare Luna Marì (a anche il primogenito Santiago) su Instagram: "È mia figlia, e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me".