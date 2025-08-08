Belen Rodriguez risponde alle critiche per la lite con il benzinaio: “Quando mi arrabbio ho le mie ragioni”

Sui social è diventato virale il video in cui Belen Rodriguez litiga con un benzinaio in Sardegna e gli urla “lei mi sta sul ca**o”. La conduttrice è stata travolta dalle critiche e, rispondendo ad alcuni commenti, ha spiegato: “Non sapete cosa è successo. Quando mi arrabbio ho le mie motivazioni”.

Belen Rodriguez di nuovo criticata sui social. Dopo i commenti negativi per le foto della figlia Luna Marì, la showgirl è stata attaccata per la lite a una pompa di benzina in Sardegna. Nelle ultime ore sono diventate virali sui social le immagini in cui Rodriguez risponde "mi sta sul ca**o" a un benzinaio, che le spiegava di non poter passare dalla strada. La diretta interessata ha deciso di rispondere ai commenti negativi.

Belen risponde alle critiche: "Quando mi arrabbio ho le mie ragioni"

Dopo il video della lite con un benzinaio in Sardegna, gli ultimi post Instagram di Belen Rodriguez sono stati travolti dalle critiche. Le foto pubblicate la ritraggono al mare o con i figli Luna Marì e Santiago, ma tra i commenti si leggono solo riferimenti al recente accaduto, tra ironia e cattiveria. "Dimmi che non eri tu dal benzinaio o che eri inca**ata per altro, perché altrimenti se è "arroganza sincera", siamo messi bene", ha scritto un utente."Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque", ha risposto Belen.

E poi ancora: "Fino a quando le si fanno i complimenti risponde, quando arrivano le critiche non va bene più". La conduttrice ha risposto ancora una volta, precisando: "Ma che ne sai di quello che è successo? Non ne hai idea, quindi io sono serenissima".

La lite alla pompa di benzina: "Mi sta sul ca**o"

È diventato virale sui social il video in cui Belen Rodriguez, alla guida della sua auto, risponde in modo maleducato a un benzinaio in Sardegna. Come si sente nella clip, l'uomo le spiega che non può passare dalla strada e le domanda: "Perché ha spostato il birillo?". Poco prima, infatti, la conduttrice non aveva rispettato un segnale stradale e spostato il "birillo" messo per bloccare l'accesso. Diretta la sua risposta: "Perché lei mi sta sul ca**o". "Anche lei mi sta sul ca**o", ha ribattuto l'uomo.