Belen Rodriguez non rispetta un divieto stradale e litiga con un addetto ai lavori: “Mi stai sul ca**o”

Belen Rodriguez non ha rispettato un segnale stradale e, alla sgridata di un addetto ai lavori ha risposto: “Perché ho tolto i birilli? Perché mi stai sul ca**o”.

Belen Rodriguez ha fatto infuriare un addetto ai lavori in un distributore di benzina a Porto Cervo, in Sardegna. Nelle ultime ore ha pubblicato il video che vede la showgirl argentina mentre, alla guida della sua auto, litiga con un signore dopo aver infranto una regola relativa alla viabilità in quell'area. "Qui non si può passare, perché ha spostato il birillo?" le chiede nel video l'uomo in questione. "Perché lei mi sta sul ca**o", la risposta della conduttrice.

Il litigio di Belen Rodriguez al distributore di benzina a Porto Cervo

Belen Rodriguez dopo aver rimosso un segnale che indicava il divieto di passaggio in un distributore di benzina, ha ricevuto una sgridata da un signore, addetto ai lavori, lì presente. La showgirl argentina nel dettaglio ha spostato un birillo che indicava il pericolo di un tombino scoperchiato, così l'addetto ai lavori si è avvicinato all'auto rivolgendosi così alla conduttrice: "Ma scusami, io ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?". La risposta della Rodriguez è stata, però, fuori contesto: "Perché lei mi sta sul ca**o". "Anche lei mi sta sul cazzo, quindi? Cosa vuol dire? Non può passare se ci sono i birilli. C'è il tombino aperto" ha replicato a sua volta l'uomo prima di invitarla a fare retromarcia, facendo attenzione al tombino. Nel video si ascolta la voce di una terza persona che mette in allerta la showgirl: "C'è il pozzetto aperto, ci sei sopra".

Le vacanze di Belen Rodriguez in Sardegna

Belen Rodriguez sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna con le migliori amiche e i figli, Luna Marì e Santiago. Dalla serata con Stefano De Martino, durante la quale era presente anche Caroline Tronelli, ai video postati con Antonino Spinalbese, si è piazzata tra i personaggi più chiacchierati dell'estate. Nelle ultime ore è finita anche al centro di una polemica social, sollevata tra gli altri da Ema Stokholma, per le numerose foto della figlia Luna Marì pubblicate sui social. Pochi giorni fa si è aggiunta la foto in cui posa nuda con la sua maschera intima e a chi l'ha accusata di "marciare" sulla sua fisicità, ha risposto a tono: "Non sarei Belen".