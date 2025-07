video suggerito

Stefano De Martino e Belen Rodriguez trascorro una serata insieme in Sardegna: le foto al ristorante Belen Rodriguez e Stefano De Martino ieri sera erano insieme in un ristorante a Porto Cervo, in Sardegna. In compagnia di amici, tra cui Biagio Izzo e Ciro Ferrara, hanno scattato alcune foto con alcuni fan. Sebbene non siano apparsi vicini, in un video della serata c’è il tag di entrambi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino restano uniti per amore del loro figlio, Santiago. E ieri sera erano insieme in un locale di Porto Cervo, in Sardegna, in compagnia di altri amici tra cui Biagio Izzo e Ciro Ferrara. Sono stati fotografati dai fan presenti, ma mai vicini: a documentare la loro presenza nello stesso posto è stato il "magopiti", così come si fa chiamare su Instagram, che ha condiviso una foto con la showgirl argentina, poi un video nel quale fa un numero di magia a Izzo davanti al conduttore napoletano.

Le foto di Stefano De Martino e Belen Rodriguez in Sardegna

Stefano De Martino e Belen Rodriguez ieri sera erano insieme in un locale di Porto Cervo, in Sardegna, e con loro anche il figlio Santiago. Entrambi si stanno godendo del meritato relax in Sardegna e, sebbene siano in vacanza con compagnie diverse, ieri avrebbero deciso di accorciare la distanza e riunire la famiglia. Il profilo Instagram "magopiti" ha condiviso un video nel quale, durante la cena, esegue un numero di magia con Biagio Izzo. Presente al tavolo anche Ciro Ferrara e Stefano De Martino: sebbene non compaia, al post è presente anche il tag di Belen Rodriguez che, in un secondo momento, ha scattato una foto con il "mago".

Le vacanze programmate di Belen Rodriguez: "Sarà un'estate materna"

Sono già diversi giorni che Stefano De Martino documenta la sua vacanza in Sardegna in compagnia di amici e anche del dottore di Affari Tuoi, Pasquale Romano. Belen Rodriguez aveva anticipato un mese fa che sarebbe partita insieme ai figli: a inizio giugno in un'intervista rivelò che la sua sarebbe stata "un'estate materna": "Vado in Sardegna con alcune amiche e i nostri figli", disse. A Porto Cervo ha ritrovato anche il suo ex marito con il quale ha dato alla luce il primo figlio Santiago: insieme, ieri sera, avrebbero riunito la famiglia.