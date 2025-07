Belén incontra Caroline Tronelli al ristorante con Stefano: la reazione dell’ex moglie di De Martino

Porto Cervo, tra le mete più amate dai vip italiani durante l’estate, è stato teatro di un incontro destinato a far discutere. Protagonisti della serata: Belén Rodriguez, Stefano De Martino e Caroline Tronelli, la nuova fidanzata del conduttore di Affari Tuoi. A riportare l’indiscrezione è il settimanale Oggi, che ricostruisce la serata sarda (già nota per il fatto che Belén e Stefano si fossero incrociati al ristorante) con un dettaglio in più: all'incontro avrebbe partecipato anche la splendida Caroline, 22 anni, figlia di amici di lunga data di De Martino.

Il “triangolo” al ristorante

Il conduttore napoletano si trovava a cena in compagnia della nuova compagna e dei suoi genitori, quando nel locale è arrivata proprio lei: Belén, la donna con cui ha condiviso un matrimonio, un figlio e anni di tira e molla sotto i riflettori. Secondo quanto riportato, l’atmosfera si sarebbe fatta subito tesa. Dopo un primo momento di evidente imbarazzo, Stefano avrebbe rotto il ghiaccio salutando con affetto la ex moglie, madre di suo figlio Santiago, presente anche lei in Sardegna per le vacanze estive.

Tra le due donne, però, non ci sarebbe stato alcun gesto distensivo. Nessun sorriso, nessun cenno di saluto. Solo sguardi freddi, distaccati. “Sguardi gelidi tra Belén Rodriguez e Caroline Tronelli”, scrive il settimanale, sottolineando come l’incontro si sia svolto in un clima tutt’altro che amichevole. Al termine della cena, Belén avrebbe lasciato il locale salutando l’ex marito con un bacio lanciato da lontano, ma senza rivolgere alcuna attenzione alla giovane seduta accanto a lui.

L’amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Nel frattempo, la relazione tra Stefano e Caroline sembra procedere a gonfie vele. I due sono stati paparazzati più volte insieme durante le vacanze estive, e alcune foto pubblicate di recente li mostrano mentre si scambiano un bacio appassionato in barca, segno evidente che la frequentazione è ormai ufficiale. Dopo il soggiorno in Sardegna, la coppia è tornata insieme a Napoli. Nonostante i 14 anni di differenza, tra i due sembrerebbe esserci grande intesa. E questa volta, secondo più di un’indiscrezione, Stefano potrebbe essere pronto a fare sul serio.