Stefano De Martino fa chiarezza sulla sua vita privata: la verità dopo il gossip con cinque donne diverse Stefano De Martino, nelle ultime settimane, è stato accostato a ben cinque donne diverse. Il conduttore ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

A cura di Daniela Seclì

Stefano De Martino è uno dei nomi più caldi del gossip di questa estate. Da settimane, il suo nome è accostato a quello di varie donne: ben cinque diverse. Come già chiarito da Fanpage.it nei giorni scorsi con nessuna di loro ci sarebbe una relazione sentimentale in corso. Nella puntata di Affari tuoi trasmessa venerdì 27 giugno, il conduttore ha fatto chiarezza sulla sua vita privata, sebbene con toni ironici.

Cosa ha detto Stefano De Martino sulla sua vita privata

Nella partita di Affari tuoi andata in onda venerdì 27 giugno, il concorrente della Puglia Antonio Mansueto, soprannominato Il Presidente, ha spiegato di essere "single per scelta". Stefano De Martino ha colto l'occasione per fare una precisazione sulla sua vita sentimentale: "L'amore è imprevedibile? Lei è single per scelta mentre io sono single per legittima difesa". Una battuta che De Martino è solito fare spesso. Nei mesi scorsi, ad esempio, infuriava per l'ennesima volta il gossip su un ipotetico ritorno di fiamma tra lui e Gilda Ambrosio. Quando su Instagram gli chiesero se fosse single, il conduttore replicò: "Sì, per legittima difesa". E spiegò che quella era la citazione di una battuta dell'amico Francesco Paolantoni.

Stefano De Martino accostato a cinque donne ma nulla di concreto all'orizzonte

In queste settimane, Stefano De Martino si sta godendo le vacanze con gli amici. Così, è capitato che il conduttore venisse immortalato con diverse ragazze. E tutte venivano indicate come la sua nuova fiamma. Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it, tuttavia, con nessuna di loro ci sarebbe un legame sentimentale. In particolare, Gabriella Spagnuolo è solo un’amica ed è felicemente fidanzata con un amico del conduttore di Affari tuoi. Luciana Montò, per sua stessa ammissione, lo considera un fratello. Caroline Tronelli è figlia di amici di famiglia di De Martino. Gilda Ambrosio resta la sua ex fidanzata e una buona amica. E anche con Angela Nasti non c'è nulla che lasci trapelare che tra loro ci sia più di una semplice amicizia.