Stefano De Martino posta una foto di Gilda Ambrosio dal suo profilo, la provocazione che depista i curiosi Mentre continuano a rincorrersi i gossip più disparati sulla sua vita privata, Stefano De Martino aggiunge del suo alla nuova "caccia alla fidanzata". La foto postata con Gilda Ambrosio sul suo profilo Instagram sembra una provocazione, lo scherzo pensato per prendere un po' in giro chi desidera a ogni costo abbinarlo a una compagna.

A cura di Stefania Rocco

È Gilda Ambrosio la “donna del cuore” di Stefano De Martino? Mentre si rincorrono in maniera sempre più insistente le voci relative ai presunti flirt in corso del conduttore di Affari Tuoi – indiscrezioni che lo volevano vicino ad Angela Nasti e Caroline Tronelli – Stefano dimostra di volere prendere parte attiva al gioco del gossip che, da qualche settimana, cerca in ogni modo possibile di abbinarlo a una fidanzata. E questa volta, per divertirsi a sua volta a spese degli appassionati di cronaca rosa, è lui stesso a fornire materiale di discussione.

La foto di Gilda Ambrosio sul profilo Instagram di Stefano De Martino

Si tratta di una foto, non certo di una pubblica dichiarazione d’amore, eppure per chi come Stefano ha deciso di allontanare ogni gossip a proposito della sua vita sentimentale, la decisione di postare una foto che ritrae proprio Gilda sul suo profilo sembrerebbe acquistare una certa importanza. O, più probabilmente, di un modo per scherzare sulla "caccia alla fidanzata" di cui è diventato, suo malgrado, oggetto approfittando della confidenza che lo lega da anni alla stilista di The Attico. E Gilda sembrerebbe prestarsi volentieri a depistare i curiosi, posando sorridendo al fianco di Stefano e aiutandolo nell'impresa di depistare i curiosi a proposito della vita sentimentale del conduttore Rai.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio hanno già avuto una relazione

Gilda non è un volto nuovo nella vita di Stefano. I due hanno già vissuto una storia d’amore in una pausa dal rapporto tra il conduttore e la ex moglie Belén Rodriguez, ormai definitivamente archiviato. De Martino, all’epoca, parlò di Gilda come di un’amica importante con la quale aveva stabilito una forte affinità. Come lui, anche Ambrosio condivide il desiderio di riservatezza. Non è solita postare sui social foto dei suoi fidanzati. Anche per questo, il fatto che abbia accettato di comparire tra le Instagram stories di Stefano sembra più l'espressione della volontà di partecipare al gioco dell'"Indovina la compagna", che un vero e proprio coming out da parte di una coppia intenzionata a uscire allo scoperto.