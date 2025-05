video suggerito

Stefano De Martino avvistato con Angela Nasti, la foto che confermerebbe il flirt: "Si divertono insieme" Stefano De Martino è stato paparazzato insieme ad Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne. Stando alle indiscrezioni, tra loro ci sarebbe una frequentazione in corso e lo scatto lo confermerebbe. Le voci di un flirt tra i due si rincorrono già da un paio di mesi.

A cura di Elisabetta Murina

Flirt in corso tra Stefano De Martino e Angela Nasti?. Il conduttore di Affari Tuoi e la modella, ex tronista di Uomini e Donne, sono stati paparazzati insieme in auto e avrebbero un certo feeling. Le voci di una possibile frequentazione si rincorrono già da mesi e ora sarebbe arrivata la conferma.

La foto di Stefano De Martino e Angela Nasti insieme

La foto, pubblicata su Instagram da Alessandro Rosica, mostra Stefano De Martino in auto insieme ad Angela Nasti. Stando allo scatto, è il conduttore a guidare, mentre la ragazza è seduta al suo fianco e sorride. Tra i due ci sarebbe una frequentazione in corso, anche se non sarebbero ufficialmente una coppia. "Nessun fidanzamento, ogni tanto si divertono ma senza impegno", si legge infatti come didascalia ad accompagnare il post. Per il momento, quindi, De Martino non vorrebbe impegnarsi ufficialmente ma non sarebbe nemmeno del tutto single. Nessuno dei diretti interessati ha finora commentato il gossip.

Le voci di flirt si rincorrono da mesi

In realtà, la foto che mostra De Martino e Nasti sarebbe la prova di alcune indiscrezioni che circolano sui social già da un paio mesi. Era marzo quando il profilo Instagram Very Inutil People aveva parlato di "atteggiamenti da coppietta" tra il conduttore e l'ex tronista, che erano stati visti insieme in uno studio dentistico. A poco tempo di distanza, i due erano stati riconosciuti nello stesso ristorante di Sorrento, in Costiera Amalfitana. Non erano direttamente insieme, come coppia, ma con gruppi di persone diverse.

Tuttavia, secondo alcuni già all'epoca si era trattata di una coincidenza piuttosto insolito, anzi, tutt'altro che di una coincidenza. I diretti interessati non si sono mai sbilanciati a riguardo, né con parole né con foto che lasciassero pensare a una frequentazione. Che invece, ora, abbiano deciso di fare un passo in avanti?