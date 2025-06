Stefano De Martino beccato in videochiamata con Angela Nasti, il video dimostra che il flirt continua

video suggerito

Angela Nasti, splendida influencer ed ex tronista di Unioni e Donne, starebbe facendo capitolare lo "scapolo d'oro" Stefano De Martino. Dopo le foto dei due beccati insieme in macchina., è una videochiamata a svelare che il flirt continua. E pare che il conduttore Rai faccia sul serio.

A cura di Stefania Rocco

Il flirt tra Angela Nasti e Stefano De Martino continua, La bellissima infuencer ed ex tronista di Uomini e Donne starebbe facendo capitolare lo “scapolo d’oro” della televisione e a dimostrarlo è un video diventato virale che mostra il conduttore Rai in videochiamata con quella che sembrerebbe essere proprio la sorella della più nota Chiara Nasti. Il filmato mostra Stefano parlare con qualcuno al telefono nel corso di una videochiamata. Bastano pochi istanti perché ad apparire sullo schermo sia proprio Angela, vestita con una maglia del Napoli calcio. Proprio la comune passione calcistica sarebbe uno dei collanti della relazione tra i due, entrambi campani e tifosi della stessa squadra del cuore, reduce dalla vittoria del secondo scudetto in appena 3 anni.

Il viaggio a bordo della stessa auto e la prima foto insieme

A lasciare per primo l’indiscrezione che voleva i due vicini era stato Alessandro Rosica che, via Instagram story, aveva lanciato la prima foto di Stefano accanto ad Angela. De Martino era stato beccato a bordo della sua auto in compagnia della splendida influencer che, secondo più di una fonte, gli avrebbe rubato il cuore. Per il momento, entrambi mantengono un basso profilo e non hanno ufficializzato il loro legame ma secondo i bene informati, il conduttore di Affari Tuoi farebbe sul serio e Angela, sempre riservatissima a proposito della sua vita privata, incarnerebbe l’ideale femminile in grado di far perdere la testa al sentimentalmente inquieto De Martino.

Chi è Angela Nasti

Influencer da 800mila follower, Angela Nasti è una modella e imprenditrice. Insieme alla sorella, è infatti proprietaria di un brand che produce costumi da bagno. Sono diverse le relazioni romantiche che le sono state attribuite negli anni ma la giovane – riservatissima – non ha mai ufficializzato alcuno di quei legami. Non le portò particolarmente fortuna, invece, l’esperienza da tronista a Uomini e Donne nel 2019. Il suo percorso sul trono si concluse con la scelta di Alessio scampoli ma la loro relazione non resse il banco di prova con la vita reale e i due si lasciarono dopo appena a poche settimane di conoscenza.