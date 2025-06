Affari suoi: Stefano De Martino e le presunte fidanzate, quali sono i reali rapporti con loro e con i vertici Rai

video suggerito

Più che Affari tuoi sono Affari suoi. È partito un nuovo esilarante gioco dell’estate che prevede la caccia alla fidanzata di Stefano De Martino. Il noto conduttore, a oggi, è stato accoppiato ad almeno cinque ragazze diverse ma Fanpage.it prova a spiegare come stanno le cose e a ricostruire in questo articolo quanto il clima sia davvero rovente, incluso quello che riguarderebbe i vertici Rai.

Quali sono i rapporti con i vertici Rai

L’indiscrezione che vedrebbe l’unica perturbazione possibile al momento sarebbe quella lanciata da Dagospia sui vertici Rai, protagonisti di una strigliata a Stefano De Martino per una condotta poco allineata alla rete ammiraglia. L’avrebbero richiamato a una condotta più integra e ad "avere un'immagine mediatica più pulita”, riportano. A riguardo, apprendiamo che nessun richiamo sarebbe pervenuto (sarebbero concentrati più sui risultati che sulle foto di de Martino) e che, semmai fosse, sarebbe qualcosa di non ufficiale, riguardante più un umore sotterraneo che una richiesta esplicita, mai convertita in comunicazioni dirette né a lui né al suo management.

Da Angela Nasti a Gilda Ambrosio, quali sono i reali rapporti con le presunte fidanzate

Detto ciò, veniamo ai fatti. I nomi delle presunte fidanzate a oggi sarebbero: Gabriella Spagnuolo, Luciana Montò, Caroline Tronelli, la più quotata Angela Nasti e Gilda Ambrosio, che rappresenterebbe un ritorno di fiamma. Con ognuna c’è stata una paparazzata o un pettegolezzo che presterebbe il fianco a una narrazione di tipo personale.

Nello specifico, però, le informazioni in nostro possesso tendono a smontare le singole ipotesi. Gabriella Spagnuolo è un’amica ed è fidanzata con un caro amico di Stefano De Martino, Christian, come si evince anche dalle foto condivise dalla ragazza su Instagram.

Gabriella Spagnuolo e il tag al fidanzato Christian nel giorno della laurea

Luciana Montò è una stylist e proprietaria di uno show-room a Napoli, altra amica storica che frequenta in comitiva nell’ambiente partenopeo e non solo. Proprio in queste ore ha condiviso una foto in barca con De Martino, definendolo ‘fratellone mio'.

Caroline Tronelli è figlia di amici di famiglia, con i quali il conduttore ha trascorso più volte momenti in barca o nella loro casa in Sardegna, visto lo stretto legame sia con il padre che con il fratello Francesco. Quest’ultimo aveva dichiarato sui social "Avete preso un abbaglio. Stefano è un caro amico di famiglia, però è divertente il tam tam sui social”, proprio per smontare il gossip esploso dopo le foto che ritraevano Caroline in braccio a lui. A tal proposito, come ulteriore elemento, quell’immagine pare fosse inclusa in una serie di scatti goliardici destinati a chat di famiglia su Whatsapp e le copertine sul presunto "amore nato con la ricca ereditiera" prontamente vanificate.

Gilda Ambrosio, amica anche di Luciana Montò, è una sua ex fidanzata, con la quale lui stesso ha confermato di aver avuto un rapporto. I due, da allora, sono rimasti molto legati e lei al momento è ancora molto presente nella vita di Stefano solo come amica. Il video di loro due mano nella mano al concerto di Dua Lipa non avrebbe fondamento secondo fonti a loro vicine, che spiegano fosse un momento di ingresso in un backstage e nulla più. Tant’è che il selfie pubblicato il giorno dopo, proprio con Montò alla sua destra, avrebbe avuto funzione di risposta agli ennesimi rumors come prova di una situazione di gruppo e non di coppia.

Stefano De Martino e il selfie con Gilda Ambrosio e Luciana Montò

Con Angela Nasti invece non c'è nulla che testimoni una loro storia, se non una foto in macchina o una videochiamata senza alcuna connotazione intima o personale.

Stefano De Martino in vacanza con Gilda, Caroline e Luciana

Terminate le registrazioni di Affari tuoi, giovedì scorso, Stefano De Martino è partito per una breve vacanza in Sardegna, in attesa di cominciare il tour teatrale estivo nelle arene (Meglio stasera Summer Tour 2025), e con lui ci sono Gilda D'Ambrosio, Caroline Tronelli e Luciana Montò, oltre a diversi amici, con i quali ha condiviso anche alcune foto su IG.

In questo scenario pieno di nomi, contesti privati e spiegazioni sulla natura dei rapporti, sembra chiara solo una cosa: la vita privata di De Martino è finita sotto lo stesso enorme riflettore che illumina quella lavorativa ed è inevitabile sia soggetta a una continua attenzione. Altrettanto inevitabile che a 35 anni viva la sua leggerezza oltre l’impegno in Rai e tenti di salvaguardare l’unico vero amore mai smentito, quello per suo figlio Santiago.