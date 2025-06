video suggerito

I vertici Rai indispettiti dai gossip su Stefano De Martino: "Deve avere un'immagine mediatica più pulita" La Rai si sarebbe infastidita dopo i numerosi gossip circolati nelle ultime settimane su Stefano De Martino. A riportarlo è Dagospia, secondo cui i vertici di Viale Mazzini l'avrebbero richiamato a una condotta più integra e ad "avere un'immagine mediatica più pulita". Nelle ultime settimane, il conduttore di Affari Tuoi era stato accostato a diversi rumor legati soprattutto ad Angela Nasti e Caroline Tronelli.

A cura di Sara Leombruno

I dirigenti Rai sarebbero infastiditi dai numerosi gossip circolati nelle ultime settimane su Stefano De Martino. A riportarlo è Dagospia, secondo cui i vertici di Viale Mazzini l'avrebbero richiamato a una condotta più integra e ad "avere un'immagine mediatica più pulita". Nelle ultime settimane, il conduttore di Affari Tuoi era stato accostato a diversi rumor legati alla sua vita sentimentale: da Angela Nasti, a Gilda Ambrosio, a Caroline Tronelli.

"La Rai indispettita dai gossip su De Martino", l'indiscrezione

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, Stefano De Martino sarebbe finito nell'occhio del ciclone della dirigenza Rai, infastidita dall’overdose di gossip che lo coinvolge da mesi. Questa continua attenzione mediatica, a quanto pare, non sarebbe piaciuta ai vertici di Viale Mazzini e, secondo le indiscrezioni, De Martino sarebbe stato invitato ad allontanarsi dalla sfera gossippara, pur volendo rispettare la sua libertà personale. Le parole riportate da Candela, in questo senso, sono chiare: “Fa quello che vuole nella sua vita privata, ma deve avere un'immagine mediatica più pulita”, le parole riportategli da fonti vicine alla dirigenza. Una sorta di monito a non far lievitare troppo il lato privato, a scapito dell’immagine più "tradizionale" che il servizio pubblico televisivo vorrebbe trasmettere attraverso i suoi conduttori di punta.

Lui, nel frattempo, sembra divertirsi a depistare

Dopo il successo alla conduzione di Affari Tuoi e l'imminente ritorno al timone di Step, come rivelato nelle scorse ore da Fanpage, Stefano De Martino è finito di continuo al centro delle pagine di cronaca rosa. Qualche settimana fa, era stato beccato in Sardegna insieme a Caroline Tronelli: negli scatti pubblicati da Alessandro Rosica, i due si scambiavano abbracci e carezze senza nascondersi. E potrebbe non essere un caso il fatto che, ultimamente, il conduttore si sia fatto vedere in pubblico in compagnia di donne sempre diverse (da Gilda Ambrosio ad Angela Nasti), cercando di non far trattenere mai l'attenzione per troppo tempo su nessuna di loro. Quasi come se depistare le continue voci sul suo conto sia il suo modo di rivendicare – legittimamente – la libertà di poter fare della sua vita sentimentale ciò che più gli aggrada.