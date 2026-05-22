The 50 su Prime Video, data di uscita e puntate: i concorrenti vip presi da GF, Isola e Ballando
Dal 22 maggio è disponibile su Prime Video The 50, il nuovo reality Original italiano che porta sullo schermo il cast più numeroso mai assemblato per uno show in streaming. Cinquanta concorrenti in tutto, selezionati tra due mondi che ormai si sovrappongono con frequenza crescente: da un lato le celebrity televisive, volti noti di Grande Fratello, Isola dei Famosi e Ballando con le stelle; dall'altro creator e influencer che sui social muovono milioni di follower. Non tutti sono famosi nel senso tradizionale del termine, ma tutti portano una fanbase consolidata e una riconoscibilità che, in questo format, conta quanto la resistenza fisica.
Lo show si svolge in un castello medievale dotato di una spettacolare Arena: qui i concorrenti si affrontano in prove fisiche e mentali, sotto lo sguardo del Leone, padrone di casa mascherato che commenta ogni dinamica con sarcasmo, affiancato dal suo entourage di Cani, Volpi e Conigli. Chi vince le singole prove ha il potere di mandare a rischio eliminazione i perdenti. Tensione, strategia e scontri sono il motore dello show. I primi quattro episodi sono online dal 22 maggio, seguiti da tre episodi a settimana fino al 5 giugno, per un totale di dieci puntate.
I concorrenti star del reality di Prime Video
- Helena Prestes
- Floriana Secondi
- Edoardo Tavassi
- Francesca Cipriani
- Francesco Chiofalo
- Mila Suarez
- Paola Caruso
- Shaila Gatta
- Valerio Scanu
- Drusilla Gucci
- Clizia De Rossi
- Federico Fashion Style
- Lucrezia Borlini
- Nozzolino
- Eva Giusti
- Simone Dell'Agnello
- La Giss
- Tony Renda
- Jenny Guardiano
- Alessia Pascarella
- Maika Randazzo
- Antonella Elia
- Matteo Diamante
- Khady Gueye
- Paolo Noise
- Antonella Mosetti
- Eva Grimaldi
- Imma Battaglia
- Giancarlo Danto
- Claudia Dorelfi
- Il Defe
- Giorgio Ramondetta
- Giulia Scarano
- Twins Porta
- Federico Fusca
- LaCindina
- Lucky John
- Aurora Baruto
- Gianmarco Zagato
- Nicole Pallado
- Giulia Sara Salemi
- Valerio Mazzei
- Sespo
- Il Musazzi
- Panda Boi
- Jhonatan Mujica
- Merisiel Irum
- Alex Caniggia
- Giorgia Yin
- Max Felicitas
Chi vince il montepremi finale
La risposta è controintuitiva: nessuno dei cinquanta concorrenti. Il montepremi, fino a 50.000 euro in buoni acquisto accumulati dal cast durante le prove, va a uno spettatore da casa. Il meccanismo è semplice: durante gli episodi appare sullo schermo un QR-code che permette al pubblico di votare il proprio concorrente preferito. Chi avrà puntato sul vincitore finale entra in un sorteggio notarile e si aggiudica il premio. Le votazioni restano aperte fino al giorno prima del rilascio degli ultimi tre episodi – quando si scoprirà il nome del vincitore del cast e, di conseguenza, chi tra i viewer aveva visto giusto.