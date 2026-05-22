The 50 su Prime Video, data di uscita e puntate: i concorrenti vip presi da GF, Isola e Ballando

The 50 debutta su Prime Video dal 22 maggio: 50 celebrity e influencer in un castello medievale si sfidano per un montepremi da 50.000 euro che andrà a uno spettatore da casa.

Dal 22 maggio è disponibile su Prime Video The 50, il nuovo reality Original italiano che porta sullo schermo il cast più numeroso mai assemblato per uno show in streaming. Cinquanta concorrenti in tutto, selezionati tra due mondi che ormai si sovrappongono con frequenza crescente: da un lato le celebrity televisive, volti noti di Grande Fratello, Isola dei Famosi e Ballando con le stelle; dall'altro creator e influencer che sui social muovono milioni di follower. Non tutti sono famosi nel senso tradizionale del termine, ma tutti portano una fanbase consolidata e una riconoscibilità che, in questo format, conta quanto la resistenza fisica.

Lo show si svolge in un castello medievale dotato di una spettacolare Arena: qui i concorrenti si affrontano in prove fisiche e mentali, sotto lo sguardo del Leone, padrone di casa mascherato che commenta ogni dinamica con sarcasmo, affiancato dal suo entourage di Cani, Volpi e Conigli. Chi vince le singole prove ha il potere di mandare a rischio eliminazione i perdenti. Tensione, strategia e scontri sono il motore dello show. I primi quattro episodi sono online dal 22 maggio, seguiti da tre episodi a settimana fino al 5 giugno, per un totale di dieci puntate.

I concorrenti star del reality di Prime Video

Helena Prestes

Floriana Secondi

Edoardo Tavassi

Francesca Cipriani

Francesco Chiofalo

Mila Suarez

Paola Caruso

Shaila Gatta

Valerio Scanu

Drusilla Gucci

Clizia De Rossi

Federico Fashion Style

Lucrezia Borlini

Nozzolino

Eva Giusti

Simone Dell'Agnello

La Giss

Tony Renda

Jenny Guardiano

Alessia Pascarella

Maika Randazzo

Antonella Elia

Matteo Diamante

Khady Gueye

Paolo Noise

Antonella Mosetti

Eva Grimaldi

Imma Battaglia

Giancarlo Danto

Claudia Dorelfi

Il Defe

Giorgio Ramondetta

Giulia Scarano

Twins Porta

Federico Fusca

LaCindina

Lucky John

Aurora Baruto

Gianmarco Zagato

Nicole Pallado

Giulia Sara Salemi

Valerio Mazzei

Sespo

Il Musazzi

Panda Boi

Jhonatan Mujica

Merisiel Irum

Alex Caniggia

Giorgia Yin

Max Felicitas

Chi vince il montepremi finale

La risposta è controintuitiva: nessuno dei cinquanta concorrenti. Il montepremi, fino a 50.000 euro in buoni acquisto accumulati dal cast durante le prove, va a uno spettatore da casa. Il meccanismo è semplice: durante gli episodi appare sullo schermo un QR-code che permette al pubblico di votare il proprio concorrente preferito. Chi avrà puntato sul vincitore finale entra in un sorteggio notarile e si aggiudica il premio. Le votazioni restano aperte fino al giorno prima del rilascio degli ultimi tre episodi – quando si scoprirà il nome del vincitore del cast e, di conseguenza, chi tra i viewer aveva visto giusto.