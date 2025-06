video suggerito

Stefano De Martino insieme a Gilda Ambrosio dopo Nasti e Tronelli: caccia alla fidanzata, è il nuovo gioco dell'estate Altro weekend, altra paparazzata per Stefano De Martino. Il conduttore dopo i gossip con Angela Nasti e Caroline Tronelli, è stato fotografato di nuovo ieri sera mano nella mano con Gilda Ambrosio al concerto di Dua Lipa. Mentre si definisce single, la sua agenda pullula di donne. È caccia alla fidanzata e lui sembra si diverta a depistare. Il nuovo gioco dell'estate è servito.

A cura di Gaia Martino

Stefano De Martino è uno dei personaggi pubblici più paparazzati al momento e nelle ultime ore è stato beccato di nuovo in compagnia di una donna che più volte è stata accostata a lui. Si tratta di Gilda Ambrosio, nota stilista del marchio The Attico, con il quale ha avuto un flirt anni fa. Dopo il gossip e la videochiamata con Angela Nasti, poi il weekend in Sardegna con Caroline Tronelli, il conduttore di Affari Tuoi è stato fotografato mano nella mano con la stilista e "amica" di vecchia data al concerto di Dua Lipa andato in scena ieri sera a Milano. Dopo essere stato per anni il protagonista assoluto del gossip insieme a Belen Rodriguez, sua ex moglie (che ha pensato bene di sedare i rumors sulla fede riapparsa sul suo anulare sinistro), De Martino si era allontanato dal patinato mondo delle copertine lasciando che le luci dei riflettori fossero puntati solo sulla sua carriera. Oggi, che è considerato uno dei volti di punta della Rai, i paparazzi sono tornati alla carica e ce la mettono tutta per capire se il suo cuore è impegnato o meno: Stefano De Martino, però, ogni settimana si fa vedere in pubblico in compagnia di donne diverse, cercando di depistare e sparigliare le carte. È il nuovo gioco dell'estate.

La foto di Stefano De Martino con Gilda Ambrosio al concerto di Dua Lipa

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati paparazzati insieme al concerto di Dua Lipa ieri sera, a Milano. Nella foto condivisa da Alessandro Rosica i due appaiono vicini: "Sono arrivati e andati via mano nella mano", scrive l'influencer esperto del pettegolezzo online.

Nessun rapporto fisso per De Martino che, stando al racconto di Rosica, sarebbe single e in cerca di divertimento. Sia Stefano De Martino che Gilda Ambrosio hanno condiviso tra le loro IG stories video e immagini del concerto a cui hanno partecipato insieme. Insieme a loro anche Chiara Biasi e altri amici.

Entrambi sono legati da un legame particolare. Nel 2018 Stefano De Martino raccontò che la stilista faceva parte della sua vita: "Non sono stato veramente fidanzato, ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità. Sfuggo in amore perché ho paura di legarmi", disse.

I gossip con Angela Nasti e Caroline Tronelli

A fine maggio per il mondo della cronaca rosa Stefano De Martino stava frequentando Angela Nasti. Dopo i rumors che li vedevano vicini, i due furono fotografati insieme in auto a Napoli: poi, alla partita Scudetto della squadra del cuore di De Martino, il conduttore fece una videochiamata con l'ex di Uomini e Donne in pubblico, venendo ripreso da un fan presente sugli spalti.

Il gossip, però, è sfumato pochi giorni dopo, quando il conduttore è stato fotografato in atteggiamenti intimi con una ragazza di nome Caroline Tronelli durante un viaggio in barca in Sardegna. "La porta sempre in vacanza, lei sarebbe la sua preferita" aveva scritto Rosica. A distanza di soli sei giorni è spuntata la foto con Gilda Ambrosio, stavolta a Milano. Sta diventando un giochino divertente, chi sarà la prossima?