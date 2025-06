video suggerito

Stefano De Martino beccato in Sardegna in dolce compagnia, l'indiscrezione: "È la sua amica speciale preferita" Stefano De Martino è stato paparazzato in Sardegna in compagnia di una ragazza misteriosa. Gli scatti di spalle pubblicati dall'esperto di gossip Alessandro Rosica: "Lei sarebbe la sua amica preferita, la porta sempre in vacanza".

A cura di Sara Leombruno

Dopo il successo alla conduzione di Affari Tuoi, Stefano De Martino è finito da mesi al centro delle pagine di cronaca rosa. L'attenzione sullo showman è alle stelle, anche sui dettagli che riguardano la sua vita sentimentale. Negli ultimi giorni, è stato beccato in Sardegna insieme a una ragazza e a pubblicare gli scatti in esclusiva è l'esperto di gossip Alessandro Rosica: "È la sua amica speciale preferita".

Stefano De Martino e beccato insieme a una ragazza in Sardegna

Gli scatti che lo ritraggono di spalle, con gli inconfondibili tatuaggi che lo rendono riconoscibile, sono stati pubblicati poco fa da Alessandro Rosica su Instagram. L'esperto di gossip non fornisce molti dettagli sulla ragazza in questione, ma si chiamerebbe Caroline e si tratterebbe di un'"amica speciale" che il conduttore frequenterebbe, a detta sua, in modo non esclusivo. Lui rimane single, ma di tanto in tanto passerebbe del tempo insieme a lei. "Lei sarebbe la sua preferita, la porta sempre in vacanza. In questo momento sono in Sardegna molto affiatati", spiega.

Secondo Rosica, i due si frequenterebbero già da qualche anno, De Martino conoscerebbe la sua famiglia e andrebbero spesso a cena in insieme. Un modo di fare che, sempre secondo quanto riportato dall'esperto, userebbe anche con altre due ragazze. Nessuno dei diretti interessati ha ancora confermato o smentito il gossip.

Il gossip con Angela Nasti

Di recente, il conduttore di Affari Tuoi era stato associato ad alcune voci che lo vedevano coinvolto in un flirt con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e sorella di Chiara Nasti. A pubblicare la foto che li ritraeva insieme, in quell'occasione fu lo stesso Rosica: anche tra i due ci sarebbe una frequentazione in corso, ma non sarebbero ufficialmente una coppia. "Nessun fidanzamento, ogni tanto si divertono ma senza impegno", si leggeva a corredo del post. Per il momento, quindi, De Martino sembrerebbe non volersi impegnare ufficialmente.