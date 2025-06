video suggerito

Chi è Gabriella Spagnuolo, la nuova ragazza paparazzata in barca con Stefano De Martino La lista di donne paparazzate con Stefano De Martino cresce ogni giorno. Stavolta il settimanale Oggi ha pizzicato il conduttore con Gabriella Spagnuolo, 25enne napoletana, durante una gita in barca.

A cura di Gaia Martino

Stefano De Martino si rilassa tra una pausa televisiva e un'altra, mentre il mondo del gossip cerca in ogni modo possibile di abbinarlo a una fidanzata. Il conduttore di Affari Tuoi nell'ultimo mese è stato paparazzato – in momenti e luoghi diversi – con ben quattro donne. Dopo il flirt con Angela Nasti, poi il weekend con Caroline Tronelli, il concerto con Gilda Ambrosio, adesso è il turno di un'altra paparazzata, con una ragazza di nome Gabriella Spagnuolo. A corredo delle foto che li ritraggono insieme, la rivista Oggi racconta la loro gita in barca al largo della Costiere Amalfitana.

Chi è Gabriella Spagnuolo, la ragazza in barca con Stefano De Martino

Gabriella Spagnuolo è la ragazza paparazzata insieme a Stefano De Martino sulla barca, al largo della Costiera Amalfitana. È il settimanale Oggi a riaccendere la curiosità dei fan del conduttore che, considerato il suo impegno nel cambiare compagnia ogni weekend, sembra giocare a depistare il gossip e sparigliare le carte riguardo la sua vita privata.

25 anni, napoletana, si è laureata recentemente all'Università degli Studi Parthenope. Lontana dal mondo dello spettacolo e della tv, ha amici, però, conosciuti dal pubblico televisivo. Sul suo profilo Instagram emerge l'amicizia con Clotilde Esposito, attrice di Mare Fuori, e l'ex tronista di Uomini e Donne Michele Longobardi. Non è chiaro il tipo di rapporto con Stefano De Martino, il settimanale Oggi racconta che ad avvicinarli "un feeling particolare".

Il gioco dell'estate di Stefano De Martino

Su Stefano De Martino si è attivata una vera e propria "caccia alla fidanzata", e sembra che il conduttore abbia deciso di giocarci sù, non nascondendosi durante le sue uscite con varie donne. Nell'ultimo mese, infatti, è stato accostato ad Angela Nasti – con cui è stato paparazzato in auto e durante una videochiamata – poi a Caroline Tronelli, le cui foto intime in barca hanno destato una certa curiosità, a Gilda Ambrosio, con la quale ha anche condiviso un selfie. Dopo la separazione definitiva da Belen Rodriguez, il conduttore ha sempre allontanato il mondo del gossip, ma ora che è diventato uno dei volti di punta della Rai, non riesce a tenere a bada la curiosità dei paparazzi. Visto il nuovo avvistamento, sembra che ci abbia preso gusto a depistare le teorie della cronaca rosa sulla sua vita privata.