"Caroline Tronelli, nuova fiamma di Stefano De Martino, non è l'ex del figlio di Maria De Filippi": cosa sappiamo Caroline Tronelli, presunta nuova fiamma di Stefano De Martino, non ha mai avuto alcun legame sentimentale con Gabriele Costanzo, figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Smentita, inoltre, l'indiscrezione legata a un suo ruolo all'interno dei format tv targati Fascino.

A cura di Stefania Rocco

Fonti vicine a Fascino smentiscono a Fanpage.it le indiscrezioni secondo le quali Caroline Tronelli, presunta nuova fiamma di Stefano De Martino, sia stata sentimentalmente legata a Gabriele Costanzo, figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Secondo quanto appreso da fonti qualificate, la bellissima ragazza bionda fotografata in barca insieme al conduttore di Affari Tuoi non avrebbe mai avuto alcuna relazione con il figlio della popolare coppia della televisione italiana. A raccontare per primo il flirt tra Caroline e De Martino era stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica che aveva descritto la giovane come ex compagna di Costanzo, conosciuto tra i corridoi delle trasmissioni Fascino all’epoca in cui vi avrebbe lavorato. Un’indiscrezione che non trova alcuna conferma in chi è vicino alla società che produce i programmi di Maria De Filippi.

Caroline Tronelli non ha mai lavorato per i programmi di Maria De Filippi

Secondo quanto risulta a Fanpage.it, la splendida Caroline non avrebbe mai lavorato per Fascino e per le trasmissioni prodotte dalla società. Non esisterebbe, inoltre, alcun legame sentimentale o professionale – pregresso o attuale – con Gabriele Costanzo. L’unica ex compagna del figlio di Maria De Filippi assunta in Fascino si chiama Francesca e ancora oggi, sebbene i due non stiano più insieme, continua a lavorare nel medesimo luogo.

Chi è Caroline Tronelli

Ma chi è Caroline Tronelli, presunta nuova fiamma del conduttore di Rai1? Si tratta di una giovane e bellissima ragazza bionda e dal viso angelico fotografata in compagnia di Stefano in barca pochi giorni fa. Il flirt tra i due non è stato confermato da parte dei diretti interessati. Peraltro, solo qualche giorno prima, De Martino era stato beccato nel corso di una videochiamata con Angela Nasti, influencer anch’essa accreditata come sua nuova fiamma. Caroline non lavora nel mondo dello spettacolo. È riservatissima e non ha mai condiviso la sua vita privata attraverso i suoi canali social. Proprio allo scopo di tutelare la sua privacy, ll suo account Instagram è stato blindato e reso privato dal momento in cui, poche ore fa, sono diventate di dominio pubblico le foto scattate in barca in Sardegna con De Martino.