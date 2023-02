Chi è Gabriele Costanzo, il figlio adottivo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi Gabriele Costanzo è il figlio adottivo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Ha 31 anni, è stato adottato a 13 anni dalla coppia. Lavora per la Fascino e sta cercando di distinguersi lontano dalla luce dei riflettori, per le sue capacità manageriali e organizzative.

Chi è Gabriele Costanzo: il lavoro con la mamma Maria De Filippi

Ma che lavoro fa Gabriele Costanzo? Il ragazzo, che oggi ha 26 anni, si da dà fare dietro le quinte dei format di successo condotti da sua madre, Maria De Filippi. Lavora infatti per la Fascino, la società di produzioni di proprietà di sua madre, lavorando a stretto contatto con il team responsabile di format come "Amici di Maria De Filippi" o "C'è posta per te". La sua decisione di restare dietro le quinte è anche dovuta al fatto di voler evitare qualsiasi paragone con i suoi genitori. Vuole distinguersi per le capacità manageriali e organizzative.

Gabriele Costanzo con Francesca Quattrini.

La vita privata di Gabriele Costanzo dopo Francesca Quattrini

Nel marzo 2019, Gabriele Costanzo aveva trovato l'amore. Il settimanale "Chi" aveva immortalato il ventisettenne in compagnia della fidanzata Francesca Quattrini. Negli scatti pubblicati dalla rivista, i due venivano ritratti mentre si concedevano una lunga passeggiata mano nella mano a Fregene. Nel luglio 2021, invece, Maria De Filippi confermava che suo figlio era tornato single: "È tornato single. Come per molti ragazzi, il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tanti equilibri. Temevo tornasse a vivere da noi. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene. Ha solo un difetto: è un po’ tirchio".