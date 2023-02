La bara di Maurizio Costanzo esce sulle note dello Show, Maria De Filippi in lacrime tra gli applausi Conclusi i funerali di Maurizio Costanzo, celebrati alla Chiesa degli Artisti a Roma, il feretro arriva sul sagrato sulle note indimenticabili della sigla del Maurizio Costanzo Show. Maria De Filippi si lascia andare alle lacrime, accanto a suo figlio Gabriele.

A cura di Ilaria Costabile

Nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio 2023, si sono tenuti nella Chiesa degli Artisti a Roma, i funerali di Maurizio Costanzo. Sul finire della cerimonia, ad accompagnare il feretro sul sagrato della Chiesa le note, indimenticabili, della sigla del Maurizio Costanzo Show. Intanto, Maria De Filippi si lascia andare alle lacrime vedendo la bara allontanarsi dall'ingresso della basilica, al suo fianco c'è sempre suo figlio Gabriele.

La commozione di Maria De Filippi

È entrata in Chiesa visibilmente stanca e commossa Maria De Filippi ed è allo stesso modo, ricolma dell'amore che tutti i presenti hanno mostrato nei confronti del suo defunto marito, che la conduttrice si lascia andare alla commozione permettendo alle lacrime di fluire corpose, mentre il feretro di Maurizio Costanzo si allontana, accompagnato dalle note del Maurizio Costanzo Show. È così che cade il sipario sull'ultima giornata che celebra solennemente la vita del grande giornalista, ed è proprio sulla riconoscenza, l'affetto e la vicinanza di coloro che lo hanno amato e conosciuto che la conduttrice si abbandona, sorretta dall'abbraccio del figlio Gabriele.

La lettera della figlia Camilla e la preghiera degli artisti

In prima fila, in Chiesa, accanto alla conduttrice anche l'amica Raffaella Mennoia, autrice dei suoi programmi più noti, che l'ha supportata in questi giorni di estrema difficoltà. La cerimonia si è conclusa, dopo un'intensa omelia di Don Walter Insero, che ha ricordato Maurizio Costanzo, la sua umanità e generosità, sottolineando il ruolo che nella vita di molti ha ricoperto, anche in maniera inconsapevole. In chiusura, la figlia Camilla ha voluto leggere una lettera, scritta di suo pugno, per ricordare, tra la commozione, lo stupore e la curiosità sempre viva di suo padre, seguita daGerry Scotti che ha letto la preghiera degli artisti, a nome dei presenti amici e colleghi, giunti per rendergli omaggio.