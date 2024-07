video suggerito

“Non ti vedo più con Maria De Filippi”, la risposta epica di Sabrina Ferilli Sabrina Ferilli risponde ironicamente a un followers che le chiede dettagli sul suo rapporto con Maria De Filippi. Il linguaggio usato dal suo fan è totalmente scorretto: “Manco te risponno”, le parole del volto televisivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabrina Ferilli è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram ufficiale. La celebre attrice e noto volto televisivo nelle ultime ore ha aggiornato i social con una sua fotografia: "Tra le nuvole" ha scritto nella didascalia e in pochi minuti ha raggiunto il pieno di like e commenti. Tra questi, è arrivato quello di un utente che le ha chiesto se fosse ancora in contatto con Maria De Filippi, ma con una grammatica particolarmente scorretta. La replica della Ferilli non è tardata ad arrivare.

Il botta e risposta social tra Sabrina Ferilli e un utente social

Sabrina Ferilli ha risposto al commento di un utente social che le ha chiesto, con una grammatica piuttosto scorretta, se fosse ancora in contatto con Maria De Filippi: "Non vi vedo più insieme" ha scritto il suo followers tra i commenti del suo ultimo post, pubblicato ieri. "Amore mio, se non ripartimo dalle elementari manco te risponno" ha risposto con tono visibilmente ironico l'attrice romana. Proprio in questi giorni starebbe frequentando la sua collega e amica.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi ora vicine, stanno registrando Tu Si Que Vales

In realtà, Sabrina Ferilli sta frequentando in questi giorni la sua collega e cara amica di lunga data, Maria de Filippi. SuperGuidaTv lo scorso 8 luglio fece sapere che erano iniziate le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales, il talent che vede l'attrice nel ruolo di giudice popolare. Il tabloid ha rivelato che il cast sarà composto ancora da Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Luciana Littizzetto. Alla conduzione ci saranno ancora Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Sarebbe stato riconfermato anche Giovannino, l'iconico personaggio, protagonista dello show, che si è sempre divertito a far spaventare lo studio e a fare scherzi alla Ferilli.