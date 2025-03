Il cast di Ne vedremo delle belle con Carlo Conti: chi sono i concorrenti e i giudici

video suggerito

Dopo il Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti è pronto per la prossima avventura televisiva. Dal 22 marzo, il conduttore sarà impegnato con un nuovo programma in onda su Rai 1. Il format in partenza in prima serata si chiama Ne vedremo delle belle e ha come protagoniste dieci donne del mondo dello spettacolo, da Pamela Prati a Valeria Marini. I componenti della giuria dello show talent sono Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.

Matilde Brandi

Matilde Brandi è uno dei volti del nuovo format Ne vedremo delle belle. Dopo l'esordio come ballerina nella trasmissione Club '92 con Gigi Proietti, ha proseguito la sua carriera lavorando con Raffaella Carrà e Johnny Dorelli. La showgiurl ha affiancato Adriano Celentano in Francamente me ne infischio ed è stata la prima ballerina nell'edizione di Domenica in condotta nel 2000 da Carlo Conti. "Le prove stanno andando molto bene. Io poi sono una casinara di natura, Valeria Marini mi ha soprannominato Giamburrasca – ha raccontato a Super Guida Tv parlando della trasmissione – Con le altre colleghe ci stimiamo, ci sopportiamo e supportiamo".

Matilde Brandi

Laura Freddi

La carriera di Laura Freddi è iniziata con Non è la Rai, dove ha partecipato per due edizioni. Successivamente è stata velina di Striscia la notizia. La sua attività come conduttrice (Festivalbar, il Quizzone, Occhio allo specchio! e Super) e showgirl è proseguita florida tra gli anni 90 e metà anni 2000.

Laura Freddi

Valeria Marini

A illuminare il programma Ne vedremo delle belle anche Valeria Marini con i suoi "baci stellari". La famosa showgirl e attrice ha acquisito grande popolarità con il Bagagliano, poi il Festival di Sanremo del '97 e una serie di partecipazioni a trasmissioni come l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip, Scherzi a parte.

Valeria Marini

Lorenza Mario

La ballerina Lorenza Mario è una delle protagoniste del talent show Ne vedremo delle belle. Negli anni '90 ha partecipato a il Bagaglino, Il grande gioco dell'oca, Buona Domenica, Domenica In. Di recente ha preso parte al musical Fame – Saranno Famosi.

Lorenza Mario

Veronica Mayo

Grazie alla conduzione de lo Zecchino d'Oro o Unomattina Estate, Veronica Mayo è diventata uno dei volti più conosciuti e amati della televisione. Mayo, protagonista del format Ne vedremo delle belle, ha anche condotto insieme a Massimiliano Ossini Linea verde, in onda dal 2007 al 2008 ogni domenica mattina su Rai.

Veronica Mayo

Angela Melillo

Nel cast di Ne vedremo delle belle, anche Angela Melillo. Vincitrice della prima edizione di La Talpa, la ballerina, attrice e showgirl è diventata famosa per la sua partecipazione a diversi varietà del Bagaglino. Oltre a essere stata una delle concorrenti de L'Isola dei Famosi, dal 2000 al 2005 ha recitato diverse fiction Mediaset e Rai come Love Bugs, La palestra e Il maresciallo Rocca.

Angela Melillo

Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino è una cantante, showgirl e conduttrice. A 15 anni il suo debutto al cinema, poi la televisione con Odeon. Tutto fa spettacolo al fianco di Peppino di Capri e recita nella fiction Petrosinella. La sua carriera musicale inizia grazie al conduttore Corrado, che vuole la sua Beng come sigla del programma Gran Canal.

Patrizia Pellegrino

Pamela Prati

Attrice, fotomodella, showgirl. Pamela Prati ha una lunga carriera alle spalle, iniziata grazie alla compagnia del Bagaglino. Negli anni '90 è stata conduttrice di Mediaset in programmi come Re per una notte, Scherzi a parte e La sai l'ultima? Negli anni si è anche avvicinata al mondo della musica cantando in diverse trasmissioni e pubblicando alcun singoli e album.

Pamela Prati

Carmen Russo

Ne vedremo delle belle apre le sue porte anche a Carmen Russo, showgirl e ballerina che negli anni '80 è stata una delle protagoniste di Drive In. Sposata con il coreografo Enzo Paolo Turchi, negli anni ha preso parte a diversi reality, da L'Isola dei famosi nel 2003 al Grande Fratello Vip.

Carmen Russo

Adriana Volpe

Adriana Volpe ha condotto Prova e provini a Scommettiamo che…? al fianco di Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Dopo la vittoria a Prima Miss dell'anno 1994, inizia a condurre la rubrica pomeridiana di Rai 2 Segreti per voi, debuttando come attrice nel film Viaggi di nozze di Carlo Verdone e Croce e delizia di Luciano De Crescenzo. Ha preso parte a diversi programmi tv e reality come Il Grande Fratello VIP nel 2020.

Adriana Volpe

I giudici di Ne vedremo delle belle 2025

In ogni puntata di Ne vedremo delle belle, le dieci protagoniste dovranno cimentarsi in cinque sfide a serata: una prova di canto, di ballo, di musical, di interviste e una a sorpresa. I giudici chiamati a giudicare le performance sono Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.