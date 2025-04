video suggerito

Pamela Prati fugge dopo la sconfitta a Ne vedremo delle belle, Veronica Maya: "Forse si aspettava di vincere" Tema di discussione nella puntata de La Volta Buona in onda lunedì 14 aprile è stata la reazione di Pamela Prati alla vittoria di Lorenza Mario a Ne vedremo delle belle. Dopo la sconfitta, la showgirl sarebbe fuggita.

Pamela Prati non avrebbe preso bene il quarto posto a Ne vedremo delle belle. A mostrare la reazione della showgirl alla vittoria di Lorenza Mario sono state le telecamere de La Volta Buona, presenti nel dietro le quinte della trasmissione nel giorno della finale. Ospiti di Caterina Balivo nella puntata di lunedì 14 aprile, parlano le protagoniste del programma, commentando la "fuga" di Prati e la sua assenza nella fotografia post proclamazione della vincitrice.

Ne vedremo delle belle, la reazione di Pamela Prati alla vittoria di Lorenza Mario

A poco dalla vittoria di Lorenza Mario a Ne vedremo delle belle, l'inviato de La Volta Buona ha cercato di intercettare Pamela Prati per un commento sul finale dello show. La concorrente, però, si è dileguata. A commentare quanto accaduto, è stata Laura Freddi: "Pamela era dietro di noi. È rimasta male per qualcosa. Sai che Pamela è molto sensibile, è sempre stata abbastanza misteriosa nel corso di questo programma. È uscita adesso, fuggendo". Adriana Volpe ha osservato: "Lei è stata prima in tutte le puntate..". Veronica Maya ha ipotizzato il perché del suo comportamento: "Forse si aspettava di vincere".

Laura Freddi: "Pamela Prati voleva nascondersi"

Nel salotto di Caterina Balivo, Laura Freddi spiega cosa è accaduto nelle battute finali di Ne vedremo delle belle. "Mentre festeggiavamo Lorenza Mario, Prati non si è voluta mettere davanti a noi, si è nascosta dietro – racconta – Ho provato a prenderle la mano ma non ha voluto. Voleva nascondersi". Veronica Maya, invece, fa un preambolo sulle accuse rivolte alle concorrenti dello show condotto da Carlo Conti: "Ci è stato contestato il fatto di non creato dinamiche, di non aver litigato abbastanza. Come se l'aspettativa fosse quella". E ancora: "La verità è che molte di noi non hanno pensato alla strategia, alla classifica. Pamela ha fatto la stessa cosa. Era talmente sicura che ha sfidato Brandi nel musical e ha perso. Dimenticando la classifica". Per Adriana Volpe le cose stanno diversamente:

Se guardate bene, Pamela Prati ha abbracciata Lorenza Mario. Finita la puntata è andata nel mio camerino. È venuta da me forse perché pensava che qualcuno andasse a bussarle nel suo. Era tranquillissima. Mi ha abbracciata e mi ha detto: ‘Guarda Adriana, io resisto alla tensione fino a un certo punto'. Non era un segnale di niente. Non dovete vederci nulla di negativo.