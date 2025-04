video suggerito

Lorenza Mario vince Ne vedremo delle belle: la classifica completa della finale di sabato 12 aprile Lorenza Mario ha vinto Ne vedremo delle belle. È lei a trionfare nella puntata finale, in onda su Rai1 sabato 12 aprile. Al secondo posto Carmen Russo e al terzo Matilde Brandi. La classifica completa dell'ultima puntata di Ne vedremo delle belle.

Lorenza Mario è la vincitrice dell'ultima puntata di Ne vedremo delle belle, trasmessa sabato 12 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Sul podio del programma condotto da Carlo Conti anche Carmen Russo e Matilde Brandi. Ultima Patrizia Pellegrino. A dare il verdetto la Supergiuria, composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Vediamo la classifica completa dell'ultima puntata dello show.

I voti di Frank Matano, Christian De Sica e Mara Venier: a Carmen Russo 15 punti bonus

Alla domanda di Carlo Conti sulla destinataria dei 5 bonus, Mara Venier risponde a nome della giuria: "Siamo d'accordo tutti e tre, siamo in sintonia". Frank Matano non esita nell'indicare Carmen Russo. Anche Christian De Sica è dello stesso parere: "Premerei tutte quante, sono state eccezionali. Ma ho un debole per Carmen Russo". E Venier: "Sono state tutte brave, ma Carmen Russo ha conquistato tutti noi". Vanno a lei, visibilmente emozionata, i 15 punti bonus.

Ne vedremo delle belle, la classifica finale dell'ultima puntata: vince Lorenza Mario

La classifica completa dell'ultima puntata di Ne vedremo delle belle di sabato 12 aprile. Lorenza Mario viene proclamata vincitrice con 70 punti, che supera di poco Carmen Russo che ha 68 punti. A seguire Matilde Brandi (60), Pamela Prati e Laura Freddi (entrambe con 58). Nelle posizioni successive, Angela Melillo (51), poi Veronica Maya e Valeria Marini con 45 punti. Quest'ultima commenta così la sua posizione: "Grazie, io non ho mai vinto niente ma ho vinto con il pubblico". Al nono posto Adriana Volpe a quota 42 punti. Ultima in classifica Patrizia Pellegrino con 37 punti.

Lorenza Mario 70 punti Carmen Russo 68 punti Matilde Brandi 60 punti Pamela Prati e Laura Freddi 58 punti Angela Melillo 51 punti Veronica Maya e Valeria Marini 45 punti Adriana Volpe 42 punti Patrizia Pellegrino 37 punti