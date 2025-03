Pamela Prati ha vinto la seconda puntata di Ne vedremo delle belle: la classifica completa di sabato 29 marzo

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Pamela Prati è la vincitrice della seconda puntata di Ne vedremo delle belle, trasmessa sabato 29 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Sul podio del programma condotto da Carlo Conti anche Lorenza Mario e Laura Freddi. Ultima anche stavolta Patrizia Pellegrino. A giudicare le concorrenti, la Supergiuria, composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Vediamo la classifica completa.

Pamela Prati ha vinto la puntata di Ne vedremo delle belle del 29 marzo

Pamela Prati ha vinto la seconda puntata di Ne vedremo delle belle, andata in onda sabato 29 marzo su Rai1. Le concorrenti, come prevede il format, si sono cimentate con cinque discipline: canto, ballo, musical, intervista e la sfida a sorpresa. Al termine, a primeggiare è stata di nuovo Pamela Prati. Nel corso della puntata Valeria Marini ha avuto modo di chiarire perché dopo la vittoria di Pamela non si è presentata alle prove ed è uscita dalla chat di gruppo:

Io sono stata malissimo il giorno dopo. Sono stata male per una serie di cose. Non sono andata perché stavo male, avevo un'emicrania lancinante. Ho anche il certificato. Stavo così male da non riuscire a parlare. Perché sono uscita dal gruppo? Perché sentivo i messaggi in continuazione. Davvero.

Ne vedremo delle belle, la classifica completa della seconda puntata

La classifica completa della seconda puntata di Ne vedremo delle belle, in onda sabato 29 marzo, ha visto al primo posto Pamela Prati con ben 40 punti. Sul podio anche Lorenza Mario e Laura Freddi rispettivamente con 35 e 33 punti. Chiudono la classifica, Veronica Maya con 19 punti e Angela Melillo con 18 punti. Ultima ancora una volta Patrizia Pellegrino con 9 punti. Ecco la classifica completa della prima puntata:

Pamela Prati con 40 punti; Lorenza Mario con 35 punti; Laura Freddi con 33 punti: Matilde Brandi con 33 punti: Carmen Russo con 31 punti Valeria Marini con 22 punti; Adriana Volpe con 20 punti; Veronica Maya con 19 punti; Angela Melillo con 18 punti; Patrizia Pellegrino con 9 punti.