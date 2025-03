video suggerito

Valeria Marini non si presenta alle prove di Ne vedremo delle belle e lascia la chat di gruppo: "Stavo malissimo" Dopo lo sfogo in diretta a Ne vedremo delle belle, Valeria Marini non si è presentata alle prove. In diretta, nella puntata di sabato 29 marzo, Carlo Conti ha spiegato cosa è successo.

A cura di Daniela Seclì

La prima puntata di Ne vedremo delle belle si era conclusa con la protesta di Valeria Marini. La showgirl si era mostrata delusa per il suo posizionamento in classifica: "Ci sono rimasta molto male, perché ogni volta faccio la figura di Cenerentola. Spero di avere la possibilità di recuperare". Ma cosa è successo dopo quello sfogo? Carlo Conti lo ha svelato nella puntata di sabato 29 marzo.

Cosa è successo dopo lo sfogo di Valeria Marini

Il giorno dopo lo sfogo, Valeria Marini non si è presentata alle prove. Le sue compagne di avventura non hanno potuto fare a meno di rimarcare: "Valeria non viene". Veronica Maya ha ipotizzato: "Perché ha vinto Pamela Prati". Adriana Volpe ha aggiunto ulteriori dettagli alla vicenda:

Valeria se l'è legata proprio al dito tant'è che il giorno dopo non si è presentata alle prove. E noi abbiamo anche una chat. La cosa che mi ha stupito tanto è che lei ha abbandonato anche il gruppo.

Matilde Brandi ha provato a esaminare il motivo della scelta di Valeria Marini di lasciare la chat di gruppo: "Perché ha perso la sfida contro Pamela Prati…". Veronica Maya ha aggiunto: "Ieri era nervosa, è andata via incaz**ta, Valeria è così". Il giorno dopo Valeria Marini è tornata regolarmente in sala prove e ha fatto delle precisazioni:

Mi è giunta voce che avete detto che non sono venuta perché ha vinto Pamela. Io mi sono arrabbiata per un paio di cose. Innanzitutto perché Patrizia Pellegrino ha detto che mi ha conosciuta perché ero tra il pubblico mentre lei faceva già tv. Io sono molto più giovane di te.

La spiegazione di Valeria Marini

Valeria Marini, in diretta, ha spiegato perché non si è presentata alle prove e ha lasciato la chat di gruppo delle concorrenti di Ne vedremo delle belle:

Io sono stata malissimo il giorno dopo. Sono stata male per una serie di cose. Non sono andata perché stavo male, avevo un'emicrania lancinante. Ho anche il certificato. Stavo così male da non riuscire a parlare. Perché sono uscita dal gruppo? Perché sentivo i messaggi in continuazione. Davvero.