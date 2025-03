video suggerito

Valeria Marini e l'imprevisto a Ne vedremo delle belle: "Ho visto le mutande", "Aveva il c*** di fuori" Valeria Marini ha avuto un debutto turbolento nel programma Ne vedremo delle belle: dall'imprevisto durante la bachata alla delusione per la classifica.

A cura di Daniela Seclì

La prima puntata di Ne vedremo delle belle, trasmessa sabato 22 marzo, è stata particolarmente turbolenta per Valeria Marini. La showgirl ha avuto un imprevisto durante un'esibizione. Inoltre, assistendo alla classifica della puntata, è apparsa visibilmente delusa dal suo posizionamento. Ma andiamo con ordine.

L'imprevisto durante la bachata di Valeria Marini

Nel corso della prima puntata del programma Ne vedremo delle belle, Valeria Marini e Veronica Maya si sono sfidate in una bachata. Ma Valeria ha avuto dei problemi con la gonnellina. Mara Venier, quando è arrivato il momento di dare il suo voto, ha rimarcato l'imprevisto:

Ti ho vista trattenuta, pensavo temessi che ti cadesse la gonna. Mi permetto di dire che la gonnellina non la alzavi ai lati, ma la alzavi più davanti.

Christian De Sica è intervenuto: "No l'alzava dietro, io ho visto il c**o". La conduttrice di Domenica In ha ripreso la parola: "Io ho visto le mutande, voi le avete viste?", ha chiesto al pubblico. De Sica ha continuato per la sua strada: "Aveva il c**o di fuori". Superato questo momento, Mara Venier ha ammesso di avere preferito Veronica Maya perché si vede che ha studiato danza. Valeria Marini, allora, ha precisato che anche lei ha studiato. La conduttrice di Domenica In non si è trattenuta: "Valeria io ti amo, ma si vede meno rispetto a Veronica Maya".

Valeria Marini delusa dalla classifica

Valeria Marini è rimasta delusa dalla classifica della prima puntata di Ne vedremo delle belle. La showgirl si è posizionata settima. In chiusura della puntata, ha espresso il suo disappunto:

Ci sono rimasta molto male, perché ogni volta faccio la figura di Cenerentola. Spero di avere la possibilità di recuperare. Sono contenta per Pamela, se lo merita.

Carlo Conti si è detto convinto che Valeria Marini riuscirà a recuperare nel corso delle prossime puntate e le ha fatto notare che il pubblico è dalla sua parte.