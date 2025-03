video suggerito

Ne vedremo delle belle, Pamela Prati vince la prima puntata: la classifica completa Pamela Prati sul podio della prima puntata di Ne vedremo delle belle in onda sabato 22 marzo. Sul podio anche Adriana Volpe e Laura Freddi. All'ultimo posto Patrizia Pellegrino.

A cura di Daniela Seclì

Sabato 22 marzo è andata in onda la prima puntata di Ne vedremo delle belle, nuovo programma di Carlo Conti. A vincere all'esordio è stata Pamela Prati. Sul podio anche Adriana Volpe (che ha smentito di avere discusso con le altre concorrenti) e Laura Freddi. All'ultimo posto Patrizia Pellegrino. Non è detto, tuttavia, cha la classifica non venga ribaltata nelle prossime puntate.

Pamela Prati ha vinto la prima puntata di sabato 22 marzo

Pamela Prati si è aggiudicata la vittoria della prima puntata di Ne vedremo delle belle, andata in onda su Rai1 sabato 22 marzo. Pamela Prati ha sfidato Angela Melillo nella prova musical. Le due showgirl si sono esibite sulle note dei successi degli Abba. Frank Matano ha assegnato i punti a Prati definendola "il simbolo della bellezza italiana". Anche Christian De Sica ha favorito Pamela, che ha battuto Melillo 14 a 9. Nel corso della puntata, la giuria è stata chiamata a votare più volte, fino a stabilire la classifica che ha visto primeggiare Pamela Prati. È sua la vittoria della prima puntata di Ne vedremo delle belle.

Ne vedremo delle belle, la classifica completa della prima puntata

La classifica completa della prima puntata di Ne vedremo delle belle, in onda sabato 22 marzo, ha visto al primo posto Pamela Prati con ben 24 punti. Sul podio anche Adriana Volpe e Laura Freddi con 19 punti. Chiudono la classifica, Angela Melillo e Carmen Russo con 9 punti, ultima Patrizia Pellegrino con 4 punti. Ecco la classifica completa della prima puntata:

Pamela Prati con 24 punti; Adriana Volpe con 19 punti; Laura Freddi con 19 punti; Veronica Maya con 13 punti; Lorenza Mario con 12 punti; Matilde Brandi con 11 punti; Valeria Marini con 10 punti; Angela Melillo con 9 punti; Carmen Russo con 9 punti; Patrizia Pellegrino con 4 punti.