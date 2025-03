video suggerito

Adriana Volpe smentisce le liti con il cast di Ne vedremo delle belle: "Sono falsità e non me lo merito, ci sono rimasta male" Adriana Volpe, raggiunta da Fanpage.it, ha smentito l'indiscrezione secondo la quale ci sarebbero state delle tensioni tra lei e il resto del cast di Ne vedremo delle belle, nuovo programma di Carlo Conti. La conduttrice ha assicurato che con le concorrenti hanno creato un gruppo coeso: "Siamo rimaste tutte colpite da questa menzogna. Le mie compagne di avventura hanno fatto cerchio attorno a me e mi hanno abbracciato".

A cura di Daniela Seclì

Sabato 22 marzo, in onda in prima serata su Rai1 il nuovo programma di Carlo Conti "Ne vedremo delle belle". Nel cast anche Adriana Volpe. Nelle ultime ore, Alberto Dandolo ha pubblicato sul settimanale Oggi l'indiscrezione secondo la quale la conduttrice sarebbe "tra le più competitive" e punterebbe alla vittoria “senza fare gruppo con le colleghe”. Inoltre, le altre concorrenti del cast a suo dire non avrebbero apprezzato "l'ambizione e la volontà di primeggiare della conduttrice". Fanpage.it ha contattato Adriana Volpe per un commento:

Sono falsità e non me lo merito. Hanno scritto una cosa che è completamente infondata. Mi descrivono come troppo ambiziosa quando sin dall'inizio mi sono definita "il fanalino di coda" perché non ho un passato da ballerina come Carmen Russo, Matilde Brandi o Lorenza Mario. Inoltre, non ho mai cantato in televisione. Riconosco di avere bisogno di più tempo rispetto a loro per imparare. Non sono scesa in campo da prepotente.

Anche le tue compagne di avventura hanno smentito fermamente le indiscrezioni che ti riguardano.

Siamo rimaste tutte colpite, perché è una gratuita falsità. Hanno fatto cerchio attorno a me e mi hanno abbracciato come solo mia madre poteva fare. Mi hanno detto: "Non te lo meriti". Mi hanno dimostrato un affetto e un calore unico. Abbiamo creato un gruppo coeso. Ci aiutiamo. Se ad esempio non mi viene un passo, Pamela Prati mi mostra come farlo. Ognuna mi ha dato un insegnamento. Perché devo passare per quella che non viene sopportata e che non fa squadra?

Quale è stata la tua reazione vedendoti descritta come competitiva e pronta a tutto per la vittoria?

Ci sono rimasta male. Mi fanno passare per quella con cui non è bello lavorare, quella che litiga con tutti. Una menzogna come questa è bruttissima, perché fa un racconto che ti mette in cattiva luce davanti al pubblico. Mi fanno passare per altezzosa, per snob, cose che non sono. Sono entrata in punta di piedi, con una modestia assoluta e la voglia di fare e di provarci, sapendo di non avere le qualità delle colleghe.

Come ti sei approcciata a questa nuova esperienza televisiva?

Mi sono detta: "Che privilegio essere stata inserita in un gruppo di star". Abbiamo Lorenza Mario che ha fatto una tournée nei teatri più conosciuti d'Italia, Carmen Russo che è una star che ha superato i confini nazionali, Valeria Marini e Pamela Prati che sono divine, Angela Melillo con anni di Bagaglino. E tutte con una realtà da showgirl, io invece ho un passato alla conduzione. Quindi ho chiesto con umiltà un aiuto e un supporto che tutte mi hanno dato.

Si è parlato anche di litigi nei corridoi.

Litigi? Ma dove? Ma quando? Indiscrezioni del genere creano inutili pregiudizi. Hanno scritto il contrario di quello che sono. Ripeto, ci sono rimasta male, anche nel vedere come una fake news sia stata ribattuta da quasi tutti senza alcun controllo.