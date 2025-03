Il cast di Ne vedremo delle belle, il nuovo programma di Carlo Conti su Rai1: così sfida Maria De Filippi dal 22 marzo

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Da sabato 22 marzo, Carlo Conti sarà al timone di un nuovo programma: Ne vedremo delle belle. Il conduttore, reduce dal successo del Festival di Sanremo 2025, approda in una delle serate più difficili del palinsesto e sfida l'amica Maria De Filippi con una trasmissione dedicata alle showgirl degli anni '90 e 2000. In queste ore, Carlo Conti ha svelato il cast del programma.

Il cast di Ne vedremo delle belle, nuovo programma di Carlo Conti

Carlo Conti ha svelato su Instagram il cast ufficiale del suo nuovo programma. La trasmissione Ne vedremo delle belle avrà inizio sabato 22 marzo su Rai1. Il cast, tutto al femminile, è composto da dieci concorrenti:

Pamela Prati;

Carmen Russo;

Adriana Volpe;

Laura Freddi;

Angela Melillo;

Lorenza Mario;

Patrizia Pellegrino;

Veronica Maya;

Matilde Brandi;

Valeria Marini.

Ne vedremo delle belle da sabato 22 marzo su Rai1

Ne vedremo delle belle è il nuovo programma di Carlo Conti. Andrà in onda da sabato 22 marzo, in prima serata su Rai1. La trasmissione è dedicata alle showgirl che hanno caratterizzato la televisione degli anni '90 e del 2000. A giudicare dai primi dettagli trapelati, le puntate si snoderanno attraverso una serie di sfide e di performance, che potrebbero coinvolgere anche degli ospiti. Inoltre, a giudicare le dieci concorrenti ci sarà una giuria composta da tre giurati. I nomi dei membri della giuria non sono ancora stati ufficializzati. Ne vedremo delle belle segue lo stile dei programmi di Carlo Conti. Dunque, lo scopo sarà quello di offrire uno spettacolo all'insegna della leggerezza e della spensieratezza e pensato per tutta la famiglia. Salvo cambi di palinsesto, la prima puntata di Ne vedremo delle belle sfiderà la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Insomma, una sfida ardua all'orizzonte, ma Carlo Conti ha sempre dichiarato di non badare a queste cose.