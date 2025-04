video suggerito

Maria Venier sulla chiusura anticipata di Ne vedremo delle belle: "Peccato sia l'ultima puntata, ora c'è pepe" Nella puntata in onda sabato 12 aprile di Ne vedremo delle belle, Mara Venier commenta la chiusura anticipata dello show. Nel fare le sue considerazioni, smentisce quanto detto da Carlo Conti. Il conduttore, infatti, lamentava l'assenza di "pepe" tra le protagoniste della trasmissione.

Nella puntata finale di Ne vedremo delle belle, in onda sabato 12 aprile, va in scena il forte scontro tra Valeria Marini e Angela Melillo. Quest'ultima, infatti, non è la sola a lamentarsi delle continue assenze di Marini alle prova del programma, ma è l'unica ad affrontarla faccia a faccia per il suo comportamento. A termine della discussione tra loro, Mara Venier si lascia andare a una considerazione sul talent show, chiuso in anticipo.

Valeria Marini contro Angela Mellillo: "Sei una vipera"

Prima di mostrare il filmato riassuntivo della settimana, Carlo Conti annuncia che il dietro le quinte dello show è stato carico di tensioni: "C'è stata una sorta di ‘tutte contro Valeria'. Abbiamo creato questo filmato chiamandolo ‘bulle e pupe'". Le concorrenti si sono lamentate più volte dei continui ritardi e assenze dalle prove di Valeria Marini. "È cattiveria. È mancanza di rispetto." commenta Angela Melillo. "Cosa hai da dire su di me? È tutta un'accusa, tutta un'aggressione. Che ve ne frega se io non vengo alle prove perché dei gravi problemi" è la difesa della showgirl. Continua poi spiegando di voler "chiudere" con Mellilo perché si sente giudicata:

Qualcuno ha parlato delle mie extension. Le ho e non me ne vergogno, c'è un'aria di invidia fastidiosa. Se tolgo spazio agli altri è perché è una cosa naturale. La posizione della prima donna è sempre centrale.

Per tutta la durata del filmato, Angela Melillo ribadisce di non aver voluto "bullizzare" la sua collega.

Mara Venier: "Mi spiace sia l'ultima puntata, ora stava venendo fuori il pepe"

In studio Valeria Marini e Angela Melillo chiariscono che la situazione tra loro è serena. "La discussione c'è stata, ma alla fine ci siamo abbracciate" assicurano le due. Mara Venier, convinta che il comportamento di Mara Venier non sia corretto, fa un commento sul talent show: "Mi dispiace sia l'ultima puntata perché adesso sta venendo fuori il peperoncino". Il riferimento è alle parole di Carlo Conti, che in un'intervista aveva commentato così la notizia della chiusura anticipata della trasmissione: "In ‘Ne vedremo delle belle' è mancato l'aspetto fondamentale che doveva essere il pepe tra le protagoniste, pepe che non c'è stato: la loro voglia di fare spettacolo ha superato quella del battibecco".