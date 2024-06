Sabrina Ferilli compie 60 anni: “Se troppi per il mio lavoro, mi iscrivo a Giurisprudenza”

video suggerito

Sabrina Ferilli compie 60 anni, traguardo segnante per una donna che è stata protagonista del mondo dello spettacolo italiano negli ultimi decenni. L'età è certamente un concetto relativo, ma la stessa Ferilli ne aveva parlato con grande onestà in una recente intervista, non negando il peso che questo fattore possa avere, specialmente nel suo ambito lavorativo: “Invecchiare non piace a nessuno” perché “il nostro lavoro è legato all’immagine. Ma – aveva scherzato in una recente intervista a Vanity Fair – che dobbiamo fare? Se questo dovesse precludermi il lavoro, farò altro”.

Sabrina Ferilli: "Vorrei una laurea"

Non a caso era stata proprio lei a ironizzare sulle possibili prospettive di vita nel caso in cui la sua età dovesse rappresentare un limite, immaginando il prosieguo della sua vita sui libri: “Mi iscriverei a Giurisprudenza. Ho fatto il classico e dei corsi parauniversitari di logopedia, ma vorrei la laurea”. Il suo spirito è sempre stato questo, una donna che ha saputo restituire un'immagine di sé molto autentica, pur lavorando in un ambito nel quale l'apparenza rischia molto spesso di prendere il sopravvento. Sempre in relazione all'età, Ferilli aveva commentato, non senza ironia, quanto cambino le cose con il passare del tempo anche in relazione agli eventi quotidiani: “Da giovane i telefoni squillano per dare solo belle notizie, ho trovato un lavoro, mi sono laureato, mi sono fidanzato, mi sposo, eccetera, alla mia età è dura, squillano per dirti che quello è malato, l’altro non c’è più, uno si è separato, uno ha perso il posto…".

La carriera di Sabrina Ferilli

L'attrice, cresciuta a Fiano Romano da mamma casalinga e papà impiegato dell’allora Partito Comunista, ha percorso una carriera che le ha consentito di lavorare con alcuni dei registi più rinomati in Italia e a livello internazionale, da Paolo Sorrentino per La Grande Bellezza a Paolo Virzì, con cui è tornata a collaborare di recente per il sequel di Ferie d'agosto. E poi ancora Sergio Corbucci, Alessandro D'Alatri, Benvenuti, i fratelli Paolo e Vittorio Taviani e tanti altri, senza dimenticare i tanti ruoli di fiction che le hanno consentito di raggiungere grande riconoscibilità presso il pubblico generalista. Una carriera nella quale, appunto, la televisione ha avuto un ruolo essenziale anche al di fuori del suo ruolo di attrice, dal Festival di Sanremo condotto al fianco di Pippo Baudo allo show di Rai1 con Lucio Dalla "La bella e la besthia", fino agli ultimi anni in cui ha trovato di nuovo il piacere di frequentare il piccolo schermo in relazione all'amicizia con Maria De Filippi.