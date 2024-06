Giovanna Botteri in pensione: “Tanti bravi giornalisti in giro, giusto dare il cambio”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

“Vado in pensione. È tutto un po' strano, da oggi sarà diverso: tornerò in Italia, sicuramente è un grande cambiamento ma anche il cambiamento può essere positivo". Sono parole di Giovanna Botteri, volto storico Rai che si appresta ad andare in pensione dopo una lunga carriera nell'azienda di Stato.

Botteri: "Un mestiere così si fa anche in modo diverso"

La giornalista ha parlato con molto candore di questo passaggio naturale, sottolineando l'importanza di lasciare spazio a colleghe e colleghi più giovani di lei e, proprio rispetto al suo rientro in Italia dopo anni fuori dal nostro Paese, Botteri ha raccontato ad Adnkronos: "Certo è un grande salto, sono ormai tantissimi anni che vivo all'estero, ma è la vita, è giusto anche dare il cambio ai giovani, darsi il testimone, ci sono bravissimi giornalisti giovani in giro. È un avvicendamento naturale". La giornalista ha quindi specificato che il suo non sarà un ritiro definitivo dal lavoro: "Ma un mestiere così non è che si abbandona: noi questo sappiamo fare e continuiamo a fare, come Il suonatore Jones di De André, ‘suonare ti tocca / per tutta la vita'. È una strada che forse si fa anche in un modo diverso”.

La carriera di Giovanna Botteri

Nata a Trieste, città dalla quale ha mosso i primi passi nel mondo della Rai, Botteri è arrivata a ricoprire negli anni ruoli di grande rilievo. Botteri si è laureata con lode in Filosofia, per poi diventare giornalista professionista prima di cominciare a svolgere seriamente la professione. Dopo le collaborazioni con i quotidiani Il Piccolo e l’Alto Adige, è arrivato l'approdo in Rai nel 1985. Il primo a notarla è Michele Santoro, che la porta nelle redazioni dei suoi programmi. Successivamente Giovanna Botteri diventa inviata speciale all'estero e continua a lavorare spostandosi tra New York, Pechino (dove per altro racconta i mesi complessi della pandemia) e Parigi. Nel 2021, la Rai le riconosce il merito dovuto invitandola a partecipare al Festival di Sanremo come ospite speciale di una delle serate di gara.