Il passato di Sabrina Salerno: “Da giovane ho lasciato che mi facessero del male ma non faccio nomi”

Sabrina Salerno parla del suo passato da 'femme fatale': "Ho lasciato che mi raggirassero quando ero giovane. Nomi? Non ne faccio, non ne ho mai fatti".

Sabrina Salerno, 56 anni, è stata uno dei punti di riferimento della trasmissione L'acchiappatalenti di Milly Carlucci. Prima ancora, però, è stata probabilmente la donna più sexy e avvenente dell'intrattenimento italiano. La sua intervista rilasciata a Effe verte proprio su quel passato da femme fatale, una percezione che però lei non sentiva di corrispondere: "Una volta un regista mi ha detto: ‘Vieni su in camera con me'. E io: ‘Ma mi hai vista?'".

Le parole di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno ha cominciato la sua carriera nell'universo della Fininvest, poi diventata Mediaset, all'età di 17 anni. Proprio su quel passato, ma senza fare riferimenti specifici Sabrina Salerno racconta: "Da giovane ho lasciato che mi raggirassero e mi facessero del male, ma ero consapevole che stava accadendo. […] I cadaveri prima o poi passano lungo il fiume. Non faccio nomi, non li ho mai fatti, ma un sacco di persone non esattamente per bene all’inizio della mia carriera mi hanno rovinata. Dicevano: ‘Tempo un anno, due, sei artisticamente morta'. Nel frattempo, mi portavano via i soldi che guadagnavo. Comunque, anche se c’è voluto tempo, ne sono uscita e sono risorta come un’araba fenice".

Le donne che l'hanno aiutata

Nel corso della sua carriera, Sabrina Salerno ha potuto beneficiare del ruolo fondamentale di alcune donne dello spettacolo, che hanno avuto merito di darle una mano: "Le produttrici, che spesso mi hanno chiamata, e Raffaella Carrà che mi ha chiesto di lavorare con lei in tv a Ricomincio da due e di accompagnarla in tour in Spagna. Avevamo una fortissima intesa sul palco. Bastava uno sguardo per capirci". Un messaggio speciale anche per Simona Ventura "È una donna che stimo tantissimo. Ha un coraggio e una tempra rari, che ha dimostrato in varie occasioni. Credo che nessun’altra sarebbe andata in tv con una paresi facciale come ha fatto lei ad aprile".