Ritorno di fiamma tra Alessia Marcuzzi e l'ex marito Paolo Calabresi Marconi: "Sono in vacanza in segreto" Alessia Marcuzzi e l'ex marito Paolo Calabresi Marconi sarebbero in vacanza in segreto. I due hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto dopo la separazione del 2022, ma pare che adesso si siano riavvicinati e siano "inseparabili".

A cura di Ilaria Costabile

La prossima stagione televisiva potrebbe essere all'insegna delle novità per Alessia Marcuzzi che, infatti, si prepara a vestire il ruolo di giudice a Tale e Quale Show, dopo il forfait di Loretta Goggi, a cui si aggiungono nuove indiscrezioni circa Sanremo e altri possibili programmi a lei affidati. Ma sembrerebbe che le novità non interessino sono il settore professionale, ma anche quello amoroso. La showgirl, infatti, sembra che si sia riavvicinata al suo ex marito Paolo Calabresi Marconi e adesso sarebbero anche in vacanza insieme.

Il ritorno di fiamma con Paolo Calabresi Marconi

Sebbene i due non siano mai stati del tutto lontani e abbiano mantenuto ottimi rapporti, sembrerebbe che adesso la loro vicinanza abbia a che fare con un vero e proprio ritorno di fiamma. Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, Alessia Marcuzzi e l'ex marito sarebbero stati visti insieme alla festa organizzata per il decimo anno di matrimonio da Elena Santarelli e Bernardo Corradi. Alcune fonti hanno rivelato al settimanale: "Erano inseparabili, anche se non si sono fatti fotografare insieme". Insomma, sembrerebbe che questo riavvicinamento sia poi sfociato in qualche giorno di vacanza trascorso insieme. Dalle stories pubblicate sul suo profilo Instagram, la conduttrice è attualmente a Formentera, dove proprio la scorsa estate erano stati beccati, insieme, e anche allora si era parlato di un ritorno di fiamma, rivelatosi poi un nulla di fatto. Stavolta, però, potrebbe trattarsi di qualcosa di diverso.

Alessia Marcuzzi a Formentera, fonte Instagram

La fine del matrimonio

La showgirl nel 2022 aveva annunciato la fine del suo matrimonio, senza nascondere la crisi che i due avrebbero attraversato dopo la pandemia, aggravata anche dalle voci del presunto tradimento con Stefano De Martino, a cui il nome di Alessia Marcuzzi è stato spesso affiancato. Nel comunicato con la coppia dichiarò di voler mettere fine al loro matrimonio, scrivevano: "La nostra famiglia continuerà ad esistere" questo per sottolineare che l'affetto reciproco non avrebbe mai lasciato spazio all'indifferenza. In effetti, mai una dichiarazione fuori posto nei confronti l'uno dell'altra, unica considerazione fatta dalla conduttrice a distanza di qualche mese dalla separazione ufficiale fu: "Nella vita bisogna provare ad essere felici". Mantra che, in fin dei conti, può anche far tornare sui propri passi, qualora se ne avvertisse la necessità.