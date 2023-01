Alessia Marcuzzi sulla fine del suo matrimonio: “Nella vita bisogna provare ad essere felici” Alessia Marcuzzi parla della fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, annunciata lo scorso settembre. La conduttrice ha dichiarato di essere sempre alla ricerca della felicità, tanto sul lavoro quanto nella vita privata e ora è pronta per la nuova avventura in Rai di “Boomerissima”.

A cura di Ilaria Costabile

Alessia Marcuzzi torna in tv con il suo nuovo programma, Boomerissima, con il quale si è messa in gioco non solo in veste di co-autrice dello show, ma anche come performer. In un'intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha parlato di questa nuova avventura televisiva: "Mi rendo conto che è un nuovo inizio ma, allo stesso tempo, un gradino in più che sono pronta a fare". Quest'ultimo anno è stato per lei pieno di cambiamenti, tra cui anche la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi.

La decisione di mettere fine al matrimonio

Una rottura che arriva dopo otto anni insieme e diversi rumors di una storia al capolinea che, però, non erano mai stati confermati fino allo scorso settembre quando con un comunicato congiunto i due hanno annunciato la fine del loro matrimonio. A questo proposito, la conduttrice al Corriere, parlando della sua continua ricerca della felicità, ha ammesso che anche la separazione da Paolo Calabresi Marconi è stata maturata in quest'ottica:

Devo essere felice, sì. Poi quando ci sono dei figli bisogna che anche loro lo siano, sia chiaro: è vero che sono una sempre alla ricerca di emozioni, ma sono anche molto chioccia come mamma. Parlo con i miei figli delle mie scelte e la mia famiglia — mia mamma, mio papà — mi supporta e mi sostiene sempre, senza farmi sentire mai giudicata. Ci si deve provare nella vita ad essere felici, insomma. Poi non è sempre semplice. Ma oggi sono serena.

Il debutto di Boomerissima

Si tratta per Alessia Marcuzzi di una nuova fase della vita, che la vede protagonista di un nuovo show, consapevole del successo accumulato in questi anni dove è riuscita a conquistare il pubblico di Mediaset: "Vedo molta nostalgia verso programmi come Colpo di fulmine o il Festivalbar. Sono entrati nei cuori di una generazione, avevano un seguito enorme. Con Colpo di fulmine dovevo avere la scorta della polizia per via della gente che mi seguiva per strada". Adesso, quindi, l'approdo su Rai2, una rete diversa, ma secondo la conduttrice fortemente adatta a questa ripartenza:

Leggi anche Le prime uscite di Alessia Marcuzzi da single sono con il figlio Tommaso Inzaghi