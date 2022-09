Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si separano, l’annuncio: “Abbiamo deciso di lasciarci” In un comunicato congiunto, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato la fine del loro matrimonio.

A cura di Daniela Seclì

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato la separazione. In un comunicato, la conduttrice ha fatto sapere: "Abbiamo deciso di lasciarci, ma la nostra famiglia continuerà ad esistere". Finisce così un matrimonio durato otto anni. Nella nota congiunta, i due hanno fatto sapere che i rapporti tra l'uomo e i figli della conduttrice non si interromperanno.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: il matrimonio è finito

Poche parole affidate all'Ansa in una nota congiunta, che rimarcano come – nonostante il matrimonio sia ormai giunto al capolinea – non verrà interrotto il rapporto di affetto che lega Paolo Calabresi Marconi ai due figli di Alessia Marcuzzi, Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti:

La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni.

Le nozze celebrate nel 2014 e le voci di crisi

Era dicembre del 2014, quando Alessia Marcuzzi sorprendeva tutti, pubblicando sui suoi profili social, una foto che la ritraeva in abito da sposa tra le braccia di Paolo Calabresi Marconi accompagnata dall'annuncio inaspettato delle nozze: "Pinelle e Pinelli…Scusate se oggi non vi aggiorno con un nuovo look, un consiglio beauty o con un viaggio interessante, ma avevo una cosa mooooolto importante da fare! Oggi, 1° dicembre alle ore 12.30, io e Paolo ci siamo sposati e, sono pazza di gioia!". Da allora, sono trascorsi circa otto anni. Nel tempo non sono mancate le voci di una crisi tra i due e nel 2020 iniziò a serpeggiare anche l'indiscrezione di una separazione ormai imminente. Tutto prontamente smentito. Oggi, tuttavia, è arrivata la notizia della rottura.

La vita sentimentale di Alessia Marcuzzi, da Inzaghi a Facchinetti

Prima del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, Alessia Marcuzzi ha avuto due relazioni molto importanti. La conduttrice è stata fidanzata con l'ex calciatore e attuale allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, da cui – nel 2001 – ha avuto il primogenito Tommaso. Poi, Alessia Marcuzzi è stata legata a Francesco Facchinetti. Dal loro amore, nel 2011, è nata Mia. La conduttrice ha un ottimo rapporto con i suoi ex compagni. Con loro ha costituito una famiglia allargata. Il mese scorso, la moglie di Francesco Facchinetti ha salvato la vita ad Alessia Marcuzzi, che rischiava di soffocare durante una cena. Quella sera era presente anche Paolo Calabresi Marconi e la coppia sembrava ancora solida. Per questo, la notizia della separazione è giunta del tutto inattesa.