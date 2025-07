video suggerito

Alessia Pecchia: "Mai stata innamorata come di Luk3, lasciarci lo ha aiutato a crescere" La storia d'amore tra Alessia Pecchia e Luk3, nata tra i banchi di Amici, prosegue anche fuori dalla scuola. Dopo una crisi che aveva portato il cantante ad allontanarsi e a interessarsi a un'altra ballerina, oggi la campionessa del mondo di danza latinoamericana conferma: "Quel momento lo ha fatto crescere".

A cura di Stefania Rocco

Alessia Pecchia conferma che la relazione con Luk3, nata quest’anno ad Amici, prosegue senza scossoni anche lontano dalle telecamere. La ballerina e il cantautore, nonostante i sei anni di differenza e qualche incertezza (soprattutto da parte di lui), hanno trovato un equilibrio anche nella vita reale. E adesso il loro rapporto prosegue come un treno.

Le parole di Alessia nel podcast di Lorella Cuccarini

A intervistare Alessia è stata Lorella Cuccarini, insegnante di canto ad Amici e conduttrice del podcast Dimmi di te.

“Per me era inconcepibile pensare di fidanzarsi ad Amici, nemmeno da spettatrice lo sopportavo”, esordisce Alessia, parlando di quanto questa relazione sia piombata in maniera inaspettata nella sua vita, “Non me lo aspettavo proprio, ero andata lì per fare il mio percorso. Oggi so che il mio percorso non sarebbe stato lo stesso se non ci fosse stato lui. È stato un punto fondamentale all’interno della casetta. Ci siamo sostenuti a vicenda ma le persone fuori non hanno visto l’inizio della nostra relazione. Credo di non essere mai stata così tanto innamorata. Mi ha fatto tornare piccola, sto vivendo un amore adolescenziale come non lo avevo mai vissuto”.

È stata Alessia Pecchia l’artefice del loro legame: “Luk3 scappava”

La campionessa mondiale di danza latinoamericana ha ricordato la fase iniziale del loro rapporto e il timore che i sei anni di differenza tra loro fossero troppi: “All’inizio, anche avendolo già notato, cercavo di fuggire perché lo vedevo troppo piccolo rispetto a me. Caso ha voluto che ci ritrovassimo insieme in casetta. All’inizio, lui non era troppo coinvolto. Ero più io a cercarlo. Il nostro è stato un rapporto costruito piano piano e, adesso che siamo fuori, è anche meglio”.

La coppia ha anche superato una crisi importante, che aveva portato Luk3 ad allontanarsi e a invaghirsi di un’altra ballerina:

Quello in cui la nostra relazione è finita è stato il periodo più brutto vissuto in casetta. Sono stata davvero male, pur riuscendo a portare a termine le cose che avevo da fare. È stato difficile ma ci è servito perché, dopo quel periodo, ci siamo ricostruiti in una maniera diversa. Quella cosa lo ha cambiato, lo ha fatto crescere. Fuori dalla scuola siamo sempre stati insieme. Stiamo davvero bene.