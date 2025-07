Lino Giuliano e Alessia Pascarella si sono lasciati, lui: “Mi ha mancato di rispetto”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

La storia d'amore tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano, coppia protagonista della passata edizione di Temptation Island, è giunta al capolinea. Lo ha annunciato il napoletano in una IG story spiegando di aver deciso di lasciare la fidanzata. Dopo averla accusata di essere stata irrispettosa, lei ha replicato a tono: "Basta teatrini".

L'annuncio di Lino Giuliano : "Ho deciso di chiudere la relazione"

"Ci sono momenti in cui è giusto parlare. In tanti mi scrivete, mi fate domande, cercate di capire. Allora vi dico solo questo: ho deciso di chiudere la mia relazione. Non perché sia facile, non perché non ci abbia provato, ma perché da troppo tempo sto sopportando una persona che è cambiata, che non mi dà più attenzioni, che mi manca di rispetto, e che continua a sminuirmi proprio come ha fatto anche durante il programma". Così Lino Giuliano ha annunciato la fine della storia d'amore con Alessia Pascarella. Il napoletano ha continuato, spiegando di essere stato da uno psicologo per provare a risolvere i problemi sentimentali:

Per questa relazione sono andato anche da uno psicologo, da solo, per cercare di salvare qualcosa, per capire se il problema ero io, per non mollare. Perchè ci credevo davvero.

"Ma quando sei l'unico a lottare prima o poi capisci che non è amore, è solo sofferenza" ha continuato, ammettendo di aver sopportato tante cose. "Non ho mai parlato male di chi ho amato. Nonostante episodi privati, ho fatto i miei sbagli e ho chiesto scusa. Ora vado avanti, non c'è altra scelta", ha concluso.

Alessia Pascarella: "Basta teatrini"

Alessia Pascarella ha replicato a tono alla story pubblicata dal fidanzato invitandolo a smetterla con i "teatrini". Queste le sue parole:

La mia vita privata non è più social da un pezzo. Ma vedo che c'è ancora chi vive di illusioni e teatrini. Mai stata mantenuta, mai avuto bisogno di nessuno per vivere la vita. Il silenzio l'ho scelto per rispetto, ma ora basta. Chi finge maturità, impara prima la verità. Perché la pazienza ha un limite e io l'ho quasi superato. Ho tante schifezze da pubblicate, ma mi vergogno io per prima. Il coraggio non mi manca, ora basta con questi teatrini.