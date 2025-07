Lino Giuliano: “Chi mi copia non andrà da nessuna parte”, la frecciata ad Antonio Riccio di Temptation Island

Lino Giuliano crede che uno tra i protagonisti di Temptation Island 2025 stia copiando i suoi comportamenti, mostrati lo scorso anno in tv, nello stesso reality. L'ex fidanzato di Alessia Pascarella in una IG story sembrerebbe accusare – seppur senza fare nomi – il fidanzato di Valentina Riccio che nella puntata di ieri, dopo aver mostrato il suo lato festaiolo e spensierato ballando con le tentatrici, si è reso protagonista del villaggio con pianti, urla e scatti d'ira dopo aver visto le immagini della compagna vicina al single Francesco. "Io portai una novità, chi copia non andrà da nessuna parte", le parole di Lino Giuliano.

Le parole di Lino Giuliano

"Perché copiare le dinamiche? Perché non avere una personalità propria? Io a chi ho mai copiato? A nessuno. Sono sempre stato me stesso, divertente, spontaneo, vero. A Temptation Island non ho portato una maschera, ho portato una novità. Qualcosa di diverso, mai visto prima". Con queste parole Lino Giuliano ha iniziato il suo messaggio social nel quale, senza far nomi, accusa uno dei protagonisti di Temptation Island 2025 di copiarlo. Con ogni probabilità farebbe riferimento ad Antonio Panico, suo connazionale: "E allora mi chiedo, perché c'è gente che arriva in tv già con un copione in testa? Perché c'è chi prova a imitare personaggi passati, cercando di ricalcare le stesse mosse, le stesse frasi, le stesse dinamiche? Non funziona così. Chi copia non andrà da nessuna parte. La gente sente la verità, e la verità non si finge". Ha poi continuato tirando in ballo Diego Armando Maradona: "Maradona è uno solo, adesso serve un Pelè. Perché chi fa la storia non si può copiare". E infine: "Non siate la brutta copia di qualcun altro. Portate qualcosa di nuovo, portate voi stessi. Perché quello che è già passato, sono io".

La frecciata di Lino Giuliano sembra essere rivolta ad Antonio Panico

Stando alle parole di Lino Giuliano, sembra che la frecciatina sia rivolta ad Antonio Panico. Nella puntata di ieri il fidanzato di Valentina Riccio ha mostrato il suo lato festaiolo e da corteggiatore. Le immagini andate in onda sono simili a quelle trasmesse un anno fa, quando nel villaggio dei sentimenti c'era Lino Giuliano. I modi di ballare sui tavoli e di approcciare alle donne del villaggio avrebbero reso, anche secondo il parere dei telespettatori, simili caratterialmente i due fidanzati.