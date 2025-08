Antonio Panico con Francesco Farina dopo Temptation, la battuta sulla partita in Tribuna Posillipo: “Vivitela”

Pace fatta tra Antonio Panico e Francesco Farina dopo Temptation Island. Sono stati filmati in discoteca mentre si divertivano insieme: davanti alla telecamera il tentatore di Valentina Riccio ha esclamato al napoletano “Vivitela”. Il riferimento è all’invito in Tribuna Posillipo dello Stadio Maradona per Valentina, che fece scatenare l’ira di Antonio.

Pace fatta tra Antonio Panico e Francesco Farina, rispettivamente il fidanzato e il tentatore di Valentina Riccio nell'ultima edizione, la più fortunata di sempre, di Temptation Island. I due sono stati filmati mentre si divertivano insieme in discoteca e davanti al cellulare che ha registrato il video, hanno scherzato sulla frase che Antonio ha rivolto al single riguardo la Tribuna Posillipo dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il video di Antonio Panico e Francesco Farina insieme in discoteca

"Pace fatta in Tribuna Posillipo" scrive l'utente social che ha pubblicato il video di Antonio Panico e Francesco Farina insieme in discoteca. Una frase ironica che fa riferimento alla puntata del 24 luglio 2025 durante la quale il fidanzato di Valentina Riccio, dopo aver assistito ai video con il single, è esploso in una corsa senza freni urlando contro Farina. Il tentatore aveva invitato Valentina allo stadio Diego Armando Maradona, e precisamente in Tribuna Posillipo, per assistere a una partita del Napoli insieme. L'invito ha fatto scatenare Antonio – frequentatore della Curva allo stadio – che ha urlato contro il single: "Io me la vivo la partita, non me la faccio raccontare. Cornuto". Finito il programma, ci hanno riso su: a suggerire la loro pace è il video che li vede sorridenti e divertiti, in discoteca insieme. "Vivitela" esclamano entrambi, facendo riferimento alla famosa "partita del Napoli".

Valentina Riccio con Rosario Guglielmi, sarà lui il testimone alle sue nozze

Nel weekend Valentina Riccio e Antonio Panico hanno fatto una passeggiata per il centro di Napoli insieme a Rosario Guglielmi e Marco Raffaelli. Durante una sosta al bar, la napoletana ha registrato un video per la sorella (condiviso su Instagram proprio da quest'ultima) nella quale annuncia che l'ex di Lucia Ilardo sarà testimone alle nozze che sta preparando con Antonio Panico. "Il mio testimone è il più bello d'Italia" ha commentato nel video.