video suggerito

Francesco Paolantoni fa ironia su Valentina e Antonio a Temptation Island: “Badare a due mulini è faticoso” Francesco Paolantoni fa ironia sulle accuse che Valentina Riccio ha rivolto al fidanzato Antonio Panico nella prima puntata di Temptation Island. La frase che tira in ballo “il mulino” è finita virale su X e il comico l’ha commentata a modo suo: “Che pretendi? Badare a due mulini è faticoso”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le parole di Valentina Riccio sul fidanzato Antonio Panico a Temptation Island fanno chiacchierare ancora oggi e Francesco Paolantoni nelle ultime ore le ha commentate a modo suo. Il comico ha scherzato sull'ormai famoso "mulino" citato dalla napoletana nella prima puntata del reality dei sentimenti. Valentina ha accusato il fidanzato di pensare solo ai propri interessi, lasciando che sia lei a occuparsi da sola alle spese della casa. "Pensa solo al suo mulino, non pensa anche al mio" è stata la frase da lei pronunciata diventata virale su X. Francesco Paolantoni ha così scherzato: "Io non ce l'ho un mulino, però immagino che sia faticoso".

Il video di Francesco Paolantoni su Valentina Riccio a Temptation Island

Questa mattina Francesco Paolantoni ha affidato a un video su Instagram una riflessione – in chiave ironica – sulle parole di Valentina Riccio che a Temptation Island, nella prima puntata di giovedì scorso, ha accusato il fidanzato di "pensare solo al suo mulino, non anche al mio". Un modo per descrivere il fidanzato come una persona che bada solo ai propri interessi, spiegato male. Così il comico ha scherzato: "Ho visto Temptation Island e questi si lamentano sempre del rapporto che hanno, si rinfacciano le cose, lei che diceva che lui "è egoista, pensa solo ai fatti suoi, mi ha prestato la macchina solo due volte, pensa solo al suo malino, non pensa al mio mulino". Io non ce l'ho, però immagino che badare a un mulino è faticoso. Come fa?". Ironizzando sullo sfogo della fidanzata di Antonio Panico, ha continuato: "Pure tu, che pretendi? Badare a due mulini è faticoso, come si può fare? Pensa tu al tuo mulino, prendi qualcuno. Cose assurde. La gente è scema, bah".

Le parole di Valentina Riccio contro il fidanzato Antonio Panico

"Lui vuole sempre stare al centro dell'attenzione, vede solo il suo lato. Pensa solo al suo mulino, non pensa anche al mio" sono le parole che Valentina Riccio ha usato durante lo sfogo contro il fidanzato Antonio Panico. La coppia è stata una delle protagoniste della prima puntata di Temptation Island ed è finita virale su X: tra le frasi più chiacchierate proprio quella che tira in ballo il "mulino". Il fidanzato non ha reagito bene allo sfogo, visto nella capanna, e ha minacciato il lasciare il programma prima di cambiare idea e proseguire il percorso nel reality.