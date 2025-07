Alessia Pecchia presente all’esame di maturità di Luk3, la replica alle critiche: “Traguardo vissuto con amore”

Alessia Pecchia non ha fatto mancare il suo supporto al fidanzato Luk3, che mercoledì 9 luglio ha sostenuto gli esami di maturità. Sui social sono apparse le foto dei festeggiamenti, ma accanto ai messaggi di congratulazioni, anche qualche commento sarcastico per via delle differenza d'età tra i due: "Pensate avere 25 anni e stare con uno che fa la maturità". La ballerina finalista di Amici24 ha risposto alle polemiche.

Alessia Pecchia risponde alla polemica per aver partecipato all'esame di maturità di Luk3

"Pensate avere 25 anni e stare con uno che fa la maturità e non perché ha perso anni…". Questo il messaggio con cui un utente di X commenta la partecipazione di Alessia Pecchia all'orale di Luk3. Non è la prima volta che la coppia viene criticata per la differenza d'età, ma stavolta la ballerina ha scelto di dire la sua. Come riporta il blog Isa e Chia, il suo commento in risposta è stato: "Bellissimo, oltre a vivere con amore il suo traguardo ho potuto dargli anche qualche consiglio in più". Un modo per mettere a tacere le polemiche.

Luk3 sulla differenza d'età con Alessia Pecchia

In passato Luk3 aveva fatto sapere di non avere intenzione di dare attenzione ai pareri negativi a proposito di una differenza d'età tra lui e Alessia Pecchia, che non considera un problema:

È capitato che leggo dei commenti, delle cose e non mi interessa nulla. Ci siamo innamorati delle persone non della nostra età ed è bellissimo viverla così come la stiamo vivendo. Ci supportiamo tantissimo anche in quello che facciamo, quindi assolutamente per me non è un problema.

Alessia Pecchia, invece, a proposito della sua relazione aveva rivelato: