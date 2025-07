Luk3 di Amici si è diplomato e ha festeggiato con la fidanzata Alessia Pecchia: le foto post esame di maturità

video suggerito

Mercoledì 9 luglio Luk3 ha festeggiato un importante traguardo: si è diplomato. Il giovane cantante, noto al pubblico per la sua partecipazione ad Amici 24, ha condiviso con i suoi follower la gioia per il risultato, pubblicando una suo selfie accompagnato dalla scritta: "Maturo". A supportarlo in questa giornata speciale c'è stata la sua fidanzata Alessia Pecchia, conosciuta nel talent di Maria De Filippi.

Luk3 si è diplomato: le foto con Alessia Pecchia dopo l'esame

Luk3 si è diplomato e con lui c'era anche la fidanzata Alessia Pecchia, conosciuta proprio durante l'esperienza nel talent di Maria De Filippi. Il cantante ha condiviso diversi scatti post esame, da un selfie con la scritta "Maturo", fino al momento in cui ha stappato una bottiglia di prosecco per festeggiare.

La storia d'amore tra Luk3 e Alessia Pecchia nata ad Amici

La relazione tra Alessia Pecchia e Luk3 è nata tra i banchi della scuola di Amici. Intervistata da Lorella Cuccarini, la ballerina ha rivelato che una storia d'amore non era nei suoi programmi: "Non me lo aspettavo proprio, ero andata lì per fare il mio percorso. Oggi so che il mio percorso non sarebbe stato lo stesso se non ci fosse stato lui". La scintilla è scoccata all'interno della casetta del talent: "Ci siamo sostenuti a vicenda ma le persone fuori non hanno visto l’inizio della nostra relazione. Credo di non essere mai stata così tanto innamorata". La campionessa di danza latinoamericana ha menzionato la paura che la differenza d'età tra loro fosse troppa:

All'inizio, anche avendolo già notato, cercavo di fuggire perché lo vedevo troppo piccolo rispetto a me. Caso ha voluto che ci ritrovassimo insieme in casetta. All’inizio, lui non era troppo coinvolto. Ero più io a cercarlo. Il nostro è stato un rapporto costruito piano piano e, adesso che siamo fuori, è anche meglio.