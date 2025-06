video suggerito

Alessandra Amoroso in lacrime al suo firmacopie: la cantante è complice di una proposta di matrimonio Alessandra Amoroso si è resa complice di un momento importante per una coppia di suoi fan, aiutando un ragazzo a fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. L'artista salentina si è emozionata per il romantico gesto.

Grande emozione per Alessandra Amoroso, che in occasione del suo firmacopie a Lecce non si è commossa solo per l'affetto dei suoi fan. La cantante, infatti, è stata "complice" di una proposta di matrimonio, sciogliendosi in un pianto nel momento del "sì".

Alessandra Amoroso: "Facciamoci una foto con gli sposi"

Durante un instore a Lecce per il lancio del suo nuovo album Io non sarei, Alessandra Amoroso è stata complice di una proposta di matrimonio di una coppia di fan. La cantante, infatti, ha acconsentito a leggere una romantica lettera scritta da un ragazzo per la sua fidanzata. Quest'ultima, dopo aver ascoltato le parole lette dall'artista salentina, si è trovata il compagno inginocchiato davanti a sé mentre le porgeva un anello. I due si sono scambiati un tenero bacio, tra gli applausi dei presenti e con la canzone Mettimi alla prova in sottofondo. La cantante si è commossa, asciugandosi poco dopo le lacrime: "Ci state ammazzando oggi, tutti!". E poi, rivolgendosi alla futura sposina: "Firmacopie fatto, CD autografato, anello preso, facciamoci una foto con gli sposi!".

Alessandra Amoroso: "Il mio compagno mi ha insegnato l'amore per me stessa"

In una recente intervista Alessandra Amoroso ha parlato del rapporto con il suo compagno Valerio Pastore. "Io e Valerio stiamo crescendo insieme. E tra poco cresceremo anche fisicamente insieme un altro soggetto, anzi una soggetta (ride, ndr). Mi ha veramente insegnato l'amore anche per me stessa" ha spiegato la cantante. E ancora:

Mi ha aiutata anche sotto questo punto di vista, perché accettandomi a 360 gradi, mi ha fatto comprendere anche la mia bellezza e la mia forza. Mi ha aperto un mondo e anche il fatto di capire di meritarmi l’amore, quando non credevo di meritarlo. Ho sempre pensato che fosse giusto dare e non ricevere, anzi facevo fatica ad accogliere il sentimento. Invece è una cosa che esiste, c’è e che, penso, di meritare.