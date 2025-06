video suggerito

Alessia Pecchia: "Avevo notato Luk3 fin dai casting di Amici 24, Alessandra Celentano è stata una mamma per me" In un'intervista, Alessia Pecchia tira le somme sul suo percorso ad Amici 24. Sulla storia sentimentale con l'allievo Luk3: "Fin dal primo momento c'è stata una sintonia, lui scherzava e io stavo al gioco". E su Alessandra Celentano, che l'ha seguita nella scuola: "C'è sempre stata, mi ha capita e sostenuta".

A cura di Sara Leombruno

In un'intervista, Alessia Pecchia tira le somme sul suo percorso ad Amici 24. La ballerina, durante il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi, ha iniziato una storia sentimentale con l'allievo Luk3: "Lo avevo notato Luca ai casting, fin dal primo momento c’è stata una sintonia, lui scherzava e io stavo al gioco". E su Alessandra Celentano, che l'ha seguita nella scuola: "C’è sempre stata, mi ha capita e sostenuta".

Alessia Pecchia e la storia con Lukè nata ad Amici

La ballerina ha confessato di aver notato il suo attuale fidanzato, anche lui partecipante al talent nella categoria Canto, fin dai casting: "Fin dal primo momento c’è stata una sintonia, lui scherzava e io stavo al gioco. Quando siamo entrati in casetta abbiamo iniziato a viverci nella quotidianità", ha detto in un'intervista a SuperGuida Tv. Col tempo questo legame è cresciuto: "Quello di Amici è un contesto particolare e la conoscenza avviene al contrario, partendo da una convivenza e questo ti permette di conoscere pregi e difetti dell’altra persona. Con Luca penso di aver trovato una persona davvero speciale e credo di non essermi mai innamorata così. È stato un punto fondamentale all’interno della casa, il mio percorso non sarebbe stato lo stesso senza di lui".

Il rapporto con Alessandra Celentano

Alessandra Celentano è la prof che l'ha seguita durante il percorso nel talent. La ballerina la definisce una "mamma": "Da subito ho percepito un’affinità particolare che ci ha fatto viaggiare nella stessa direzione. C’è sempre stata, mi ha capita e sostenuta. Nonostante io non sia troppo facile da gestire perché spesso ho sbalzi d’umore, lei ha capito come prendermi". Tra tutti gli insegnamenti, Pecchia ricorda un momento in particolare:

Non dimenticherò mai il giorno in cui è venuta a lezione e mi ha parlato un po’ del suo passato, concentrandosi sugli aspetti più fragili: lei è molto forte e sicura di sé ma, come tutte le persone, ha anche questo lato che magari mostra meno.