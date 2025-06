video suggerito

Alessandra Celentano e la frecciata a Veronica Peparini e Andreas Muller: "Una cotta per un alunno non esiste" Ospite del podcast di Marcello Sacchetta, Alessandra Celentano ha parlato della sua esperienza come prof ad Amici. A domanda se abbia mai avuto una cotta, anche solo platonica, per un suo allievo, la maestra ha risposto: "È una cosa che non è neanche pensabile". Poi, il riferimento indiretto ad Andreas Muller e Veronica Peparini: "Con me non capiterà mai".

A cura di Sara Leombruno

Ospite del podcast di Marcello Sacchetta, Alessandra Celentano ha parlato della sua esperienza come prof di danza ad Amici. A domanda del conduttore se abbia mai avuto una cotta, anche solo platonica, per un suo allievo, la maestra ha risposto: "È una cosa che non è neanche pensabile". Poi, il riferimento indiretto ad Andreas Muller e Veronica Peparini: "Con me non è capitato e non capiterà mai".

Alessandra Celentano: "Una cotta per un alunno non esiste"

Alessandra Celentano ha sempre fatto della disciplina uno dei cardini fondamentali del suo modo di intendere la danza. Proprio per questo, rispondendo a una delle domande che Marcello Sacchetta le ha posto nel podcast “In camerino”, ha espresso la sua opinione sulle cotte dei maestri verso i proprio alunni: "Ma jamais! Allora intanto proprio non esiste! É una cosa che non esiste e non deve esistere e la trovo una roba neanche pensabile", le parole. Il conduttore, però, l'ha interrotta, facendole notare che in passato è successo. Pur non facendo i nomi diretti, probabilmente il riferimento era ad Andreas Muller e Veronica Peparini, che si sono fidanzati durante il percorso ad Amici e oggi sono anche genitori di due gemelle: Penelope e Ginevra, nate nel 2024.

La frecciata ad Andreas Muller e Veronica Peparini

“Però tra parentesi è capitato. Non con lei, ma è capitato”, ha detto il danzatore. L’insegnante, però, ha ribadito il concetto con forza: “Con me non è capitato e non capiterà mai ma sì, è capitato". E ancora: "Io la trovo proprio una cosa fuori luogo, sbagliata, io parto proprio agli albori che non deve neanche balenarti nell’anticamera del cervello". I due, nel frattempo, continuano felici la loro storia d'amore e presto convoleranno anche a nozze. Ben diverso, invece, il caso dell’amore professionale che si può provare per un danzatore: “Artisticamente sì, quando un ballerino mi piace, io certo lo amo”.