Rudy Zerbi: "Scambiano la mia fidanzata Grace Raccah per mia figlia" Rudy Zerbi al telefono con Rosita Celentano racconta che alcune volte gli hanno chiesto se la fidanzata, Grace Raccah, fosse sua figlia: "Nonostante sia madre di una figlia, non è una bambina", le sue parole.

A cura di Gaia Martino

Rudy Zerbi a Rosita Celentano ha raccontato un aneddoto che riguarda un incontro con una persona mentre era in compagnia della fidanzata, Grace Raccah, con la quale sta insieme da alcuni anni. In un video condiviso dal profilo TikTok di Radio Deejay si assiste alla telefonata tra la conduttrice televisiva, cugina di Alessandra Celentano, e il professore di Amici di Maria De Filippi: lui svela che a volte hanno scambiato la compagna per sua figlia.

Le parole di Rudy Zerbi: "Hanno scambiato la mia fidanzata per mia figlia"

"Ho una fidanzata che per due volte, in due anni, scambiano per mia figlia" ha raccontato Rudy Zerbi durante una telefonata con Rosita Celentano, resa pubblica dal profilo Tik Tok di Radio Deejay. L'insegnante di Amici ha spiegato che è capitato che gli chiedessero "Ah c'è anche sua figlia?". Poi ha concluso: "Nonostante sia madre di una figlia, non è una bambina". Su Grace Raccah non si hanno molte informazioni: lontana dal mondo dello spettacolo, è un'imprenditrice e mamma. La relazione è salita alla ribalta due anni fa circa.

@radiodeejay Domenica 1 giugno, Rosita Celentano è stata ospite di Animal House negli studi di Radio DEEJAY, dove è arrivata in compagnia del suo cane Euphoria. Tra un intervento e l'altro l'attrice, presentatrice e conduttrice ha chiamato il nostro Rudy Zerbi per una "trappola" fuorionda: "Chi porta meglio gli anni tra me e mia cugina?". Rudy conosce bene la cugina di Rosita, Alessandra Celentano, che insieme a lui è una dei giudici di Amici. E da qui è nato il siparietto fuorionda ☠️ L'intervista completa di Rosita Celentano ad Animal House è disponibile sull'app di Radio DEEJAY e deejay.it (puntata del 1 giugno). #radiodeejay #animalhouse #onair #rositacelentano ♬ suono originale – Radio Deejay

Il botta e risposta con Rosita Celentano sulla collega Alessandra: "La amo"

Rosita Celentano, durante la telefonata, ha stuzzicato Rudy Zerbi chiedendogli: "Tu che sei in mezzo alle due cugine Celentano, adesso ti frego io. Chi porta meglio gli anni?". "Senza dubbi tu" ha risposto l'insegnante di Amici, caro amico di Alessandra Celentano con la quale lavora nel talent show. "Tu lo sai che ho due anni in più alla tua compare" ha continuato la conduttrice. Zerbi ha allora risposto: "Però ti posso dire una cosa? A te voglio bene per motivi storici, però tua cugina la amo". Infine, la Celentano ha raccontato: "Lo so, è giusto così. Devi sapere che una volta ero con Alessandra, facevamo compere e alla casa si fermò una signora e disse ad Alessandra "Maestra Celentano, la amo, posso fare una foto con lei?. Poi mi ha visto e ha chiesto "Posso farla anche con sua nipote?".