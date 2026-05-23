Rudy Zerbi e le nozze con Grace Raccah: “Non mi vergogno di essere innamorato, ho le farfalle nello stomaco”

Rudy Zerbi ha parlato per la prima volta del matrimonio con Grace Raccah, celebrato il 10 maggio a Roma con rito ebraico: “Ho le farfalle nello stomaco, non mi devo vergognare di essere innamorato e felice”.

Rudy Zerbi ha parlato per la prima volta del matrimonio con Grace Raccah, celebrato lo scorso 10 maggio a Roma con rito ebraico. La sposa ha 35 anni ed è un'imprenditrice, figlia del fondatore del marchio di abbigliamento Dan John. Sui social la coppia è stata duramente attaccata sia per il tipo di rito scelto che per la differenza di età.

"Ho le farfalle nello stomaco. Forse per la prima volta nella mia vita ho capito che uno non si deve vergognare di essere innamorato a felice", ha raccontato il prof di Amici ospite di Verissimo nella puntata del 23 maggio. Da sempre piuttosto riservato sulla sua vita privata, Zerbi si è aperto riguardo all'amore, che da circa 3 anni lo lega a Grace Raccah: "Finalmente ho trovato la persona giusta per me. Questa è una cosa bella e la voglio dire a tutti". Ha anche ironizzato sul matrimonio: "Ho voluto fare in fretta prima che cambiasse idea".

Grace Raccah e Rudy Zerbi sono sempre stati piuttosto riservati per quanto riguarda la loro storia d'amore. La prima apparizione pubblica risale all'autunno 2023, quando si sono presentati come coppia in occasione del compleanno di Stefano Carriero, regista di Uomini e Donne. Da allora, sui social, nessuno scatto li ritrae insieme perché hanno scelto di vivere la relazione lontano dai riflettori.

I due sono una coppia da circa 3 anni e lo scorso 10 maggio sono convolati a nozze a Roma con rito ebraico, per onorare le origini della sposa, diventando ufficialmente marito e moglie. Per il noto professore di canto di Amici si tratta del secondo matrimonio, dopo il primo da cui ha avuto due figli. E per la prima volta, come lui stesso ha raccontato, non ha paura di dire pubblicamente di essere innamorato e di condividere con tutti coloro che lo seguono la gioia del matrimonio e di questo nuovo capitolo della sua vita.