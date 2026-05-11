Manuel Aspidi di Amici sposo, le nozze con Gianluca Di Liberti dopo gli insulti omofobi: “Il meglio deve venire”

Manuel Aspidi, ex protagonista di Amici nel 2006 e oggi cantante di professione, si è unito civilmente a Gianluca Di Liberti. La cerimonia si è svolta lo scorso 10 maggio a Livorno, sua città natale, davanti a parenti e amici. Presente anche Karina Ammar, che ha condiviso con lui il percorso nel talent.

Manuel Aspidi si è sposato. L'ex concorrente di Amici, protagonista dell'edizione del 2006, che negli anni ha costruito una carriera musicale, è convolato a nozze con il compagno Gianluca Di Liberti. A ottobre aveva annunciato il matrimonio con una foto sui social: "L'amore è amore e oggi il nostro fa un passo in più verso il giorno del nostro sì". L'artista aveva fatto coming out pubblicamente nel 2021, quando era stato ospite del programma Ogni Mattina di Adriana Volpe e, poco dopo, aveva presentato sui social il compagno, segretario nazionale dle movimento politico Dimensione. Bandecchi Presidente.

Manuel Aspidi è diventato noto nel 2006, quando ha partecipato al talent di Amici e si è fatto conoscere dal pubblico grazie al suo singolo Soli a Metà. Dopo l'esperienza nel programma di Maria De Filippi, ha partecipato a The Voice of Italy e ha portato avanti una carriera nel mondo della musica. Lo scorso 10 maggio si è unito civilmente a Gianluca Di Liberti, con una cerimonia che si è svolta a Livorno, sua città natale. A celebrare l'unione è stato Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e presidente del movimento politico di cui Liberti fa parte. "Due cuori, un'unica anima. Amare significa sentirsi a casa negli occhi dell'altro. Il meglio deve ancora venire", ha scritto il neo sposo sui social. E poi una foto con le loro mani intrecciate, accompagnata dal messaggio "Si, in questa e in tutte le prossime vite". Dopo aver annunciato l'intenzione di sposarsi, lo scorso ottobre, erano stati travolti da insulti omofobi sui social.

Alla cerimonia ha partecipato anche una ex protagonista di Amici, della sua stessa edizione, la cantante Karima Ammar. Sui social l'invitata ha condiviso alcuni scatti del grande giorno dell'amico, oltre che una foto con gli sposi. I due artisti avevano condiviso grande parte del loro percorso nel talent di Canale 5, costruendo negli anni un legame molto forte, che li ha portati a essere presenti uno per l'altra anche in occasioni come questa.